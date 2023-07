The Cosmic Wheel Sisterhood arrive sur PC et Nintendo Switch le 16 août. Prêt(e) à jouer les sorcières divinatrices en exil sur un astéroïde ?

Deconstructeam a annoncé que son jeu The Cosmic Wheel Sisterhood sera disponible le 16 août prochain. Ce jeu d’aventure narrative sera proposé sur PC et Nintendo Switch. Et pour accompagner cette bonne nouvelle, le studio a dévoilé un nouveau trailer de lancement, offrant un aperçu plus détaillé de toute la mécanique de conception de deck de tarot et l’importance de vos décisions.

The Cosmic Wheel Sisterhood arrive sur PC et Nintendo Switch le 16 août

Dans The Cosmic Wheel Sisterhood, vous incarnez Fortuna, une sorcière condamnée à 1 000 ans sur un astéroïde lointain après avoir réalisé une prédiction apocalyptique. Vous débarquez alors que la sorcière a déjà purgé 200 ans de sa peine, mais le jeu propose de nombreux flashbacks. Ceci étant dit, le séjour de Fortuna sur son caillou n’est pas aussi solitaire que vous pourriez le penser : elle est accompagnée d’Ábramar, un dieu invoqué par elle-même pour l’aider à s’échapper et exercer sa froide vengeance sur le coven. Vous recevrez aussi de nombreuses visites pour quelqu’un qui est coincé sur un caillou qui flotte au milieu de nulle part.

Prêt(e) à jouer les sorcières divinatrices en exil sur un astéroïde ?

Après Gods Will Be Watching et The Red Strings Club, le dernier titre en date de Deconstructeam poursuit sur les expériences philosophiques narratives dans des environnements dystopiques. La majorité du gameplay se concentre sur les choix narratifs que vous faites – principalement via des embranchements dans les dialogues – et la création et l’utilisation de vos jeux de tarot, lesquels sont d’ailleurs présentés de fort jolie manière en pixel art. Vous pouvez choisir de personnaliser l’arrière-plan des cartes, les symboles et leurs éléments pour vous créer un répertoire magique qui vous ressemble. Ceci étant dit, vous pouvez garder ce processus de création relativement simple si vous n’avez pas envie d’y passer du temps. “En son cœur, The Cosmic Wheel Sisterhood est un roman graphique avec des chemins narratifs dictés par les choix du joueur”, écrivait une consœur de Engadget.

The Cosmic Wheel Sisterhood coûtera 17,49 € lorsqu’il sera disponible le 16 août prochain sur Switch et PC. Le jeu peut être précommandé dès à présent sur Steam – à noter, une offre promotionnelle court jusqu’au 23 août, – 10 %, soit 15,74 € seulement -. GOG permet d’être prévenu de la sortie et Nintendo n’a malheureusement pas encore créé la fiche du jeu.