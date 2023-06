Nintendo Direct : le plein d’information sur les nouveaux jeux Switch

Après le PlayStation Showcase de Sony et le Xbox Games Showcase, Nintendo annonce également son rendez-vous de l'été.

Dès 16h, un nouveau Nintendo Direct d’une quarantaine de minutes se focalisera sur les jeux Switch qui sortiront dans le courant de l’année, en plus de faire le point sur Pikmin 4, une nouvelle aventure qui ne place plus le capitaine Olimar comme personnage principal, en plus d’être le premier opus de la licence à être développé sur le moteur graphique Unreal Engine au lieu d’utiliser les outils maisons de la firme de Kyoto.

Tune in on June 21 at 7:00 a.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information focused mainly on Nintendo Switch titles launching this year, including new details on Pikmin 4. Watch it live here: https://t.co/utzePnKjGc pic.twitter.com/ro5jotd6rD — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 20, 2023

Selon certains insiders, l’éditeur japonais Nintendo devrait dévoiler un nouveau jeu Mario en 2D, un remake d’un classique de la SNES (Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars ? Chrono Trigger ?), un nouveau jeu Détective Pikachu ou encore Persona 3 Reload, le remake de Persona 3, lors de son Direct de l’été.

