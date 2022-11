The Callisto Protocol, une expérience AAA horrifique dans l’espace

Striking Distance Studios dévoile une traditionnelle bande-annonce de lancement pour The Callisto Protocol.

Situé sur Callisto, la lune morte de Jupiter, en l’an 2302, The Callisto Protocol met les joueurs au défi de survivre aux horreurs de la prison de Black Iron avec le détenu Jacob Lee et de découvrir les sombres secrets de la United Jupiter Company après qu’une mystérieuse épidémie ait plongé Callisto dans le chaos.

Prévue pour le 2 décembre prochain sur sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, la première création originale de Striking Distance Studios dispose d’un casting cinq étoiles avec Josh Duhamel, la star de Transformers, dans le rôle de Jacob Lee, mais aussi de Karen Fukuhara, la star de The Boys, dans le rôle de Dani Nakamura et Sam Witwer dans le rôle de Leon Ferris.

La version japonaise de The Callisto Protocol est annulée

Le contenu ultra-violent et ultra-réaliste du successeur de Dead Space a contraint CERO, l’équivalent japonais du PEGI en Europe et de l’ESRB en Amérique du Nord, de n’a pas approuver The Callisto Protocol au pays du Soleil-Levant :

Il a été décidé que nous ne serions plus en mesure de vous fournir l’expérience dont vous avez besoin. Nous espérons que tous les Japonais comprendront. Si vous avez déjà effectué une précommande, nous vous rembourserons.

Une suite pour The Callisto Protocol est en réflexion

Dans une entrevue accordée à Inverse, le PDG de Striking Distance Studios, filiale de l’éditeur coréen Krafton, Glen Schofield, a évoqué son désir de développer la suite de The Callisto Protocol et ne souhaite plus avoir affaire avec la culture du crunch :