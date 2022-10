The Callisto Protocol ne subira pas de report de dernière minute

Striking Distance Studios a terminé le développement de The Callisto Protocol.

Développée par quelques-uns des concepteurs originaux de Dead Space, la première création originale de Striking Distance Studios figure parmi les jeux d’horreur les plus attendus de cette année. The Callisto Protocol plongera les joueurs dans un environnement claustrophobe où le gore et la violence seront omniprésents. Il se caractérise d’ailleurs par d’horribles animations de mort inspirées d’épouvantables accidents de voiture réels. Après des mois et des mois de travail acharné, The Callisto Protocol est désormais gold, ce qui signifie que le jeu d’horreur spatial est prêt à sortir le 2 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.

We are thrilled to announce that #thecallistoprotocol has gone gold! On behalf of everyone at @sd_studios, thank you for your support and excitement. We can't wait for you to face the horrors waiting in Black Iron Prison on December 2nd. pic.twitter.com/NfHSWexvyx — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 21, 2022

Au départ, The Callisto Protocol avait été annoncé comme un jeu évoluant dans l’univers PUBG. Ces plans ont été abandonnés au fur et à mesure du développement, et maintenant The Callisto Protocol est un jeu totalement indépendant, bien qu’il contienne des “petites choses” qui se connectent au célèbre Battle Royale de Krafton.

Pas de retard et du 60fps pour The Callisto Protocol

Avant l’annonce du passage à l’état gold, la page des soldes d’Halloween de l’Epic Games Store indiquait que la sortie de The Callisto Protocol était prévue pour le 12 février 2023. De nombreux joueurs y ont vu le signe que la boutique en ligne de l’éditeur américain avait accidentellement confirmé que le jeu avait été retardé de deux mois. Cette information était évidemment fausse et Striking Distance Studios en a profité pour faire savoir qu’il y aura un mode performance pour profiter du 60fps. Enfin, il faudra compter environ 12 à 14 heures pour terminer le jeu. Bien qu’il soit un peu plus court que certains des plus grands titres du marché actuel, le game director, Glen Schofield, a déjà déclaré que The Callisto Protocol offrirait une importante rejouabilité aux joueurs.