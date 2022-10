The Callisto Protocol : Black Iron, le théâtre de l’horreur

La nouvelle génération du survival horror imaginée par Striking Distance Studios.

Ce survival horror narratif à la troisième personne, situé 300 ans dans le futur, plonge Jacob Lee dans Black Iron, un pénitencier de haute sécurité situé sur Callisto, une lune de Jupiter. Lorsque les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses, Black Iron est plongé dans le chaos. Pour survivre, Jacob doit se frayer un chemin sûr pour s’échapper de la prison, tout en découvrant les secrets sombres et inquiétants enfouis sous la surface de Callisto.

Grâce à un mélange unique de tir et de combat rapproché, Jacob Lee de The Callisto Protocol devra adapter ses tactiques pour combattre les créatures qui évoluent rapidement dans Black Iron tout en récupérant de nouvelles armes, de nouveaux équipements et de nouvelles capacités pour échapper à la menace croissante et aux horreurs de la Lune morte de Jupiter.

The Callisto Protocol et ses différentes éditions

The Callisto Protocol – Day One Edition

Jeu de base

Skins de personnage et d’arme Prisonnier Rétro

Le pack Contrebande (exclusivité PlayStation)

The Callisto Protocol – Digital Deluxe Edition

Jeu de base

Skins de personnage et d’arme Prisonnier Rétro

Le pack Contrebande (exclusivité PlayStation)

Season pass

The Callisto Protocol – Collector’s Edition

Jeu de base

Boîte collector

Steelbook

Skins de personnage et d’arme Prisonnier Rétro

Statue de Jacob Lee

Season pass

Sketchbook

Pins à collectionner Outer Way et UJC

Comics (numérique)

Le pack Contrebande (exclusivité PlayStation)

Accès au DLC solo 48 heures à l’avance (exclusivité PlayStation)

Du gameplay pour The Callisto Protocol

The Callisto Protocol invite les joueurs à maîtriser une combinaison palpitante de combats de mêlée et à distance, avec notamment une arme à gravité unique utilisée autrefois par les gardes de Black Iron pour contrôler la population de la prison. Les joueurs seront obligés de se rapprocher de leurs adversaires macabres, de leur arracher des membres, de faire exploser des jambes et de faire preuve de créativité avec tout ce qui est à leur disposition pour survivre à chaque rencontre entre la vie et la mort.

The Callisto Protocol sera disponible le 2 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam).