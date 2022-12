The Callisto Protocol : un patch pour corriger les soucis de performances sur PC

Un premier correctif pour corriger les soucis de performances de The Callisto Protocol sur PC. Des résultats notables, mais tout n'est pas parfait, loin de là.

Sortir un jeu vidéo n’est pas chose aisée. Les bugs à la sortie sont assez fréquents, à diverses échelles, évidemment. Et un jeu qui tourne très bien sur une plateforme n’est pas toujours synonyme qu’il tourne très bien sur une autre. Avec The Callisto Protocol, ce sont les joueurs PC qui éprouvent des soucis. Des soucis qu’un patch tente de corriger.

Un jour seulement après la sortie mondiale de The Callisto Protocol et ses critiques assez mitigées, le développeur, Striking Distance Studios, déploie un patch pour corriger des soucis de performances sur la version PC du jeu. Le studio a promis que ce correctif viendrait “améliorer les performances”, et d’ajouter que “un certain nombre d’autres mises à jour” sont en préparation.

Depuis sa sortie, les joueurs PC ont été assez nombreux à se manifester sur YouTube, Reddit et d’autres forums en ligne pour se plaindre des performances de The Callisto Protocol. Sur Steam, le jeu a des évaluations “moyennes” avec plus de 11 000 avis de joueurs, la majorité des commentaires négatifs se plaignant des soucis techniques.

Digital Foundry détaille les problèmes dans sa récente vidéo du jeu. Selon le blog américain, The Callisto Protocol ne précompile pas ses shaders. Et c’est une très mauvaise manière de procéder pour un jeu PC sous Unreal Engine 4. Ainsi, à chaque fois ou presque que The Callisto Protocol introduit de nouveaux assets ou affiche quelque chose pour la première fois, les joueurs subissent de gros ralentissements, les effets étant logiquement les plus importants sur les machines équipées de CPU vieillissants ou moins performants.

Des résultats notables, mais tout n’est pas parfait, loin de là

Difficile de savoir à quel point ce correctif est efficace. Certains utilisateurs sur Twitter ont signalé une “énorme” différence, mais précisent que les problèmes ne sont pas totalement résolus. Si vous regardez les quelques vidéos YouTube qui documentent comment cette mise à jour affectent réellement les performances, vous pouvez constater qu’il reste encore de nombreux micro-ralentissements.

Autrement dit, si vous voulez jouer à The Callisto Protocol sur PC dans les meilleures conditions, il vaudrait mieux que vous attendiez un peu.