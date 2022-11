Ubisoft va reproposer ses jeux sur Steam, à commencer par Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft va de nouveau proposer des jeux sur Steam, à commencer par Assassin's Creed Valhalla.

Ubisoft va de nouveau proposer des jeux sur Steam, près de quatre ans après s’être tourné vers l’Epic Games Store et son propre launcher Connect. Le premier jeu à faire son apparition sur la plateforme de Valve sera nul autre que Assassin’s Creed Valhalla, dès le 6 décembre. Le jeu de gestion et de stratégie en temps réel Anno 1800 et le free-to-play Roller Champions arriveront plus tard.

Ubisoft va de nouveau proposer des jeux sur Steam

“Nous évaluons constamment comment proposer nos jeux à nos différents publics où qu’ils soient, tout en offrant un écosystème cohérent via Ubisoft Connect”, déclarait à Eurogamer un porte-parole d’Ubisoft. “Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 et Roller Champions sont parmi les titres Ubisoft qui arriveront sur Steam.”

Assassin’s Creed Valhalla arrivera donc sur Steam au moment où Ubisoft proposera la dernière mise à jour de contenu en date pour le jeu. Le Dernier Chapitre, qui doit aussi arriver le 6 décembre, apportera une conclusion à l’histoire d’Eivor et certaines trames parallèles. Cependant, Ubisoft a confirmé qu’il n’ajoutera pas de mode New Game+, après avoir “réalisé que la profondeur du jeu nous laisse des options limitées pour rendre la rejouabilité unique et gratifiante.”

À commencer par Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft avait déclaré précédemment qu’abandonner Steam était une décision d’affaires. Cela a permis d’enregistrer des précommandes pour The Division 2 six fois supérieures sur le store d’Ubisoft (qui n’a pas à y payer les 30 % de commission à Valve). Cependant, il semble que la portée et la popularité de Steam soient aujourd’hui trop difficiles à ignorer. Ubisoft voit aussi probablement en la plateforme de Valve un moyen d’accéder plus facilement à Steam Deck.

Difficile de savoir précisément quels jeux de son catalogue Ubisoft finira par proposer sur Steam, mais c’est une bonne chose pour les joueurs, surtout pour ceux qui n’aiment pas devoir composer avec plusieurs launchers.