Tekken 8 : Katsuhiro Harada confirme le cross-play et le rollback netcode

Grâce au cross-play et au rollback netcode, Tekken 8 se veut être l'une des meilleures expériences en matière de versus fighting.

Les joueurs sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam pourront se rencontrer facilement dans le mode multijoueur de Tekken 8 afin d’enchaîner les combats et le gain d’expérience :

Il y aura bien du cross-play. D’ailleurs, lors de la sortie des consoles de la génération précédente, j’avais déjà proposé cette fonctionnalité sur les consoles PlayStation et Xbox. Cependant, à cette époque, ils étaient en désaccord l’un avec l’autre sur leurs intérêts mutuels (et la question de la sécurité du P2P) et ont refusé à plusieurs reprises. Vous vous souvenez quand ils ont annoncé qu’ils étaient ouverts au cross-play il y a quelques années ? En réalité, ils ne soutenaient pas activement les tiers à l’époque, et les obstacles étaient en fait assez élevés. Il reste encore quelques problèmes, mais les choses évoluent.

Pensé pour l’eSport, Tekken 8 bénéficiera du rollback netcode qui garantit une latence quasi inexistante et une fluidité optimale :

Il est déjà en place, et il a déjà ce que vous voulez. La raison pour laquelle nous ne faisons pas de grandes annonces comme le cross-play, c’est parce que même si nous faisons de grandes annonces, les gens comme vous ne diront que des choses comme “waaaa ! C’est normal à notre époque”.

Une bêta pour Tekken 8

Accessible uniquement par certains privilégiés lors d’événements privés, Tekken 8 sera bientôt jouable via une bêta selon les dires du producteur exécutif et game director Katsuhiro Harada :

Pour l’instant, nous ne faisons que des tests alpha fermés, mais attendez la version bêta.