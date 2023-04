Tekken 8 : Asuka Kazama, la pacificatrice optimiste

Asuka Kazama revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme White Heron Dance, Tsuyababuki et Kariashi Shiranui.

Dans Tekken 8, Asuka Kazama arbore un nouveau look, avec un costume inspiré de l’uniforme d’écolier, une casquette de cycliste, des boucles ébouriffées et une allure décontractée. Elle utilise le même style d’arts martiaux que celui pratiqué par sa famille, à savoir l’art des Kazama. Le nombre de mouvements partagés par les trois membres de cette dernière en est la preuve. Cela se traduit ainsi par un déferlement de coups de poing, des jongleries pour contenir ses adversaires ou encore des projections sur les murs.

Asuka Kazama en action dans Tekken 8

Asuka Kazama a été introduite dans Tekken 5, mais elle n’a pas eu l’impact escompté par Bandai Namco. Selon l’histoire, Asuka a appris le style Kazama auprès de son père. Après que son père ait été gravement blessé, les détectives ont déclaré que l’agresseur participerait au King of Iron Fist Tournament 5. Plus tard, dans Tekken 6, le monde a été ravagé par une pandémie mondiale alors qu’une guerre s’est déclenchée entre la G-Corporation et la Mishima Zaibatsu. Elle a découvert qu’elle était apparentée à Jin Kazama. Mais cette histoire ne s’est pas terminée comme prévu. Au lieu de cela, elle a développé une rivalité avec Emilie De Rochefort, plus connue sous le nom de Lili.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).