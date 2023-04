Tekken 8 : Leroy Smith, le maître du Wing Chun

Leroy Smith revient dans Tekken 8 avec ses techniques emblématiques comme Devasting Chain Punch, Master's Lesson et Strike of the Five Precepts.

Dans Tekken 8, Leroy Smith adopte un nouveau look, un peu différent de l’original lorsqu’il a été introduit en tant que personnage DLC pour Tekken 7, avec des dreadlocks blanches, une grande veste blanche, des bijoux en or et une paire de lunettes de soleil. Une allure parfaite pour respecter son titre de “Grandmaster of Drip” (grand maître du style). A noter qu’il est de nouveau accompagné de son pitbull Sugar afin d’intimider ses adversaires.

Leroy Smith en action dans Tekken 8

Leroy Smith possède une palette de mouvements très similaire à celle de Tekken 7 comme les attaques Wing Chu qu’il maitrise depuis des décennies. Ses poings sont son principal moyen de communication. Utilisant ses poings pour effectuer toutes sortes de coups puissants, Leroy Smith est un combattant dangereux. Il a également le sens de l’humour et se moque de ses ennemis pendant les combats. Malgré tout, c’est un artiste martial très discipliné et aguerri. Alors que Nina Williams a ses pistolets et que Marshall Law a ses célèbres nunchakus, Leroy Smith amène avec sa canne dans le feu de l’action. Il a quelques Heat Smashes intéressants dans son arsenal, tandis que son Rage Art se veut plutôt ironique.

Tekken 8 sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam).