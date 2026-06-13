Supergirl recycle la cape de Reeve, un détail loin d’être anodin

Milly Alcock révèle que la cape de Supergirl contient du tissu lié au Superman de Christopher Reeve. Un hommage très concret à l’histoire de DC.

En bref La cape de Supergirl cache un héritage concret

Milly Alcock évoque le tissu de Reeve

Le DCU soigne ses symboles

Un bout de la cape de Christopher Reeve vole désormais dans le dos de Supergirl. Et oui, ce n’est pas une image.

Un costume neuf avec un morceau du passé

Interrogée par Raiders of the Lost Pod, Milly Alcock a expliqué que la cape portée dans le film avait été refaite avec du matériau provenant de la cape originale de Superman version Christopher Reeve. L’actrice précise même qu’une réserve de tissu utilisée à l’époque du costume avait été retrouvée, puis intégrée à sa propre tenue.

Elle le dit très simplement, « ma cape dans ce film a été recréée avec du matériau de la cape originale de Superman ». Puis elle confirme bien qu’il s’agit de celle de Christopher Reeve, avant d’ajouter qu’environ 16 mètres de cette matière existaient encore, et qu’ils se trouvent désormais dans l’arrière de sa cape.

Le genre de détail que beaucoup de productions auraient gardé pour un making-of. Là, il raconte déjà quelque chose.

Pourquoi ce clin d’œil pèse plus lourd qu’un simple easter egg

Dans l’histoire de Superman à l’écran, Christopher Reeve garde une place à part. Pas le premier, certes, mais pour toute une génération, le visage qui colle au personnage. Quand on parle d’hommage, on ne parle donc pas juste de nostalgie bien emballée. On parle d’un repère fondateur pour une licence qui essaie de redémarrer sans faire table rase.

Le nouveau DCU avait déjà donné quelques signes en ce sens dans le Superman de James Gunn. La source rappelle notamment le caméo de Will Reeve, le fils de l’acteur, ainsi qu’un remix du thème iconique composé par John Williams.

Mais la cape de Supergirl va plus loin, parce que l’hommage devient presque physique. Ce n’est plus seulement une référence à repérer, c’est un morceau d’histoire du cinéma cousu dans le film.

Des détails de costume qui disent la méthode du film

Bon, il n’y a pas que ce clin d’œil-là. Lors d’une visite de plateau rapportée par ComicBook, on apprend aussi que Jason Momoa, qui joue Lobo, avait demandé un cigare vape pour son costume.

Rien à voir, évidemment, avec la charge symbolique de la cape liée à Reeve. Mais l’ensemble dessine la même idée, un vrai soin apporté aux costumes, aux accessoires, à ce qu’ils racontent du personnage. Pour un univers partagé en reconstruction, ce n’est pas un détail décoratif. C’est une manière de montrer que le futur se fabrique sans oublier d’où vient DC.

Supergirl sortira au cinéma le 26 juin.

Et ce petit morceau de tissu, presque invisible pour le public, dit peut-être l’essentiel sur la stratégie actuelle de DC. Faire du neuf, oui, mais sans couper le fil émotionnel qui relie encore ses héros à leurs versions les plus mythiques.