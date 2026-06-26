Stranger Things : Millie Bobby Brown entretient le flou sur Eleven

En bref Trois personnes connaissent le vrai sort d’Eleven

Le casting reste divisé sur la fin

Netflix ne tranche toujours pas publiquement

Le destin d’Eleven n’a toujours pas été clarifié, et ce n’est pas un oubli. Millie Bobby Brown a expliqué, dans le podcast Happy Sad Confused relayé par Variety, que seules trois personnes savent ce qui lui est vraiment arrivé à la fin de Stranger Things.

Selon l’actrice, les Duffer Brothers lui ont demandé de ne rien dire à personne après lui avoir révélé la vérité. Elle raconte même qu’ils ont scellé une sorte de pacte de secret. En clair, ils sont trois à connaître la réponse, elle et les deux créateurs, et rien ne sortira sans leur feu vert.

Un secret gardé à trois

Ce choix change pas mal de choses dans la lecture du final. On ne parle pas d’un flou laissé par négligence, mais d’un mystère entretenu volontairement. La fin laisse donc deux pistes très nettes, une mort héroïque ou une vie recluse, sans qu’aucune ne soit officiellement validée.

Millie Bobby Brown l’a dit avec ses mots, les créateurs lui ont demandé « ne le dis à personne, parce qu’on s’est fait une sorte de promesse de secret ». Et elle ajoute que personne d’autre n’est au courant.

Fans et casting ne lisent pas la même fin

Le plus amusant, c’est que même autour d’elle, personne ne tombe d’accord. En regardant les réactions après la diffusion du final avec son mari Jake Bongiovi, l’actrice a vu à quel point le public était coupé en deux. Elle a aussi plaisanté sur le fait que tout le casting la croyait morte.

Pendant l’enregistrement du podcast, Josh Horowitz a demandé au public sa lecture de la scène. Environ 80 à 90 % des personnes présentes pensaient qu’Eleven est vivante. Et ça, visiblement, a réjoui l’actrice, qui s’est dite ravie de voir un public aussi porté sur l’espoir.

Chaque acteur projette sa propre version

Ce flottement se retrouve chez les comédiens. David Harbour estime que la série préparait depuis longtemps cette issue, avec l’idée qu’une jeune fille dotée de pouvoirs surnaturels ne pouvait pas simplement continuer à vivre à Hawkins, dans l’Indiana, comme si de rien n’était.

De son côté, Sadie Sink juge que ce destin colle parfaitement à l’histoire finale de Mike et au dernier adieu de la série à l’enfance. Mais Noah Schnapp, lui, lit l’exact inverse et considère qu’Eleven est bel et bien en vie.

Pourquoi ce mystère continue de peser

Millie Bobby Brown assure aujourd’hui qu’elle choisit d’y croire. Elle dit même qu’elle en a besoin. La phrase n’est pas anodine, parce qu’elle avait déjà confié avoir vécu une légère déprime après la fin du tournage et avoir repris contact avec ses partenaires à ce moment-là.

Résultat ? La série est terminée, mais le débat continue de tourner. Et tant que les Duffer Brothers ou l’actrice ne rompent pas le silence, aucune version canonique ne viendra refermer la porte. C’est frustrant, oui, mais c’est aussi une façon assez habile de laisser Stranger Things vivre encore un peu après son final, sur Netflix.