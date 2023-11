Starz confirme le retour de la série Spartacus avec House of Ashur

Nick Tarabay reprendra le rôle du méchant romain Ashur dans House of Ashur, la cinquième saison de la série télévisée Spartacus.

Sous la direction de Steven S. DeKnight, qui revient en tant que showrunner et producteur exécutif, Spartacus : House of Ashur se veut être une expérience historique à la fois érotique et palpitante fondée sur la série originale, Spartacus. Elle pose également la question suivante : “Et si Ashur n’était pas mort sur le mont Vésuve à la fin de Spartacus : Vengeance ? Et s’il avait reçu l’école de gladiateurs qui appartenait à Batiatus en échange de son aide aux Romains pour tuer Spartacus et mettre fin à la rébellion des esclaves ?”

Starz Greenlights 'Spartacus: House Of Ashur' From Steven S. DeKnight; Nick Tarabay Sets Return https://t.co/lf9WlyVUex — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 9, 2023

Steven S. DeKnight s’est de nouveau exprimé sur le retour de la série télévisée Spartacus après une décennie :

Avoir la possibilité de revenir dix ans plus tard sur une série que l’on a adorée est une opportunité rare et merveilleuse. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée d’écrire ce nouveau chapitre de la saga Spartacus avec Starz, Lionsgate et l’incomparable Nick Tarabay.

House of Ashur, le nouveau chapitre de la série Spartacus

Composée d’une dizaine d’épisodes, Spartacus : House of Ashur sera produite par Lionsgate Television pour Starz. A noter que Spartacus : Blood and Sand a débuté sur Starz en 2010 et a été suivie d’une mini-série préquelle Spartacus : Gods of the Arena l’année suivante et de deux séries supplémentaires Spartacus : Vengeance en 2012 et Spartacus : War of the Damned en 2013.