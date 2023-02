Spartacus : la série romaine est relancée dix ans après la fin de la troisième saison

Star commande une nouvelle saison pour Spartacus et fait revenir Steven S. DeKnight comme showrunner.

La nouvelle saison, et le nouveau chapitre, de Spartacus explorera des territoires inexplorés et les périples inédits des personnages emblématiques de la série originale. Au lendemain de la défaite de Spartacus et de son armée rebelle, le drame de Starz dépeindra une nouvelle histoire de trahison, de tromperie et de sang qui se déroulera dans l’ombre inquiétante de Rome. Le projet sera produit par Lionsgate Television avec Karen Bailey, Giovanna Desselle, Alex Alberts, Scott Herbst et Jocelyn Sabo à la supervision.

‘Spartacus’ Sequel Series In Works At Starz From Steven S. DeKnight https://t.co/iuVDsUDg0q — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 9, 2023

Kathryn Busby, la présidente de la programmation originale de Starz, a déclaré :

Cela fait plus de dix ans que Spartacus a ravi le public international et nous sommes ravis de réimaginer et de développer ce drame passionnant et plein d’action pour nos téléspectateurs actuels. Spartacus a des fans profondément investis qui attendent son retour avec impatience, et nous sommes impatients de travailler avec Steven S. DeKnight sur ce prochain chapitre passionnant.

Les différentes saisons de Spartacus en vidéos

Spartacus : Blood and Sand a débuté sur la chaîne américaine Starz en 2010 et a été suivie par la préquelle Spartacus : Gods of the Arena en 2011 ainsi que par deux séries supplémentaires Spartacus : Vengeance en 2012 et Spartacus : War of the Damned en 2013.