Star Wars : Un retournement à la Winter Soldier dans la Saison 3 de The Bad Batch ?

Une théorie sur Star Wars suggère que la mort la plus tragique dans Star Wars : The Bad Batch pourrait revenir hanter la Clone Force 99 de plusieurs façons. Et si cette théorie se confirmait ?

Une théorie intrigante sur Star Wars: The Bad Batch

Une théorie fascinante sur Star Wars: The Bad Batch révèle une possible répercussion tragique de la mort de Tech, membre de la Clone Force 99. Cette théorie suggère que Star Wars pourrait nous réserver une surprise à la Winter Soldier, une référence au Marvel Cinematic Universe.

Un parallèle avec l’univers de Marvel

Dans l’univers Marvel, nous assistons à la perte tragique de Bucky Barnes, le meilleur ami de Steve Rogers, alias Captain America. Bucky tombe de façon dramatique dans un ravin gelé, pour ensuite réapparaître des années plus tard, transformé en assassin redoutable par l’organisation maléfique HYDRA. Cette théorie suggère qu’un sort similaire pourrait attendre Tech dans The Bad Batch.

La mort ambiguë de Tech

Bien que la mort de Tech semble incontestable, Star Wars a toujours souligné qu’un personnage n’est vraiment mort que lorsque son corps est explicitement montré. L’exemple le plus frappant est celui de Darth Maul, dont la mort a été présumée après son duel avec Obi-Wan Kenobi, pour finalement réapparaître dans Star Wars: The Clone Wars. De même, la mort de Tech dans la finale de la saison 2 de The Bad Batch reste ambiguë.

Tech, un Winter Soldier pour l’Empire ?

La mort de Tech dans la saison 2 de The Bad Batch offre des parallèles frappants avec la mort de Bucky Barnes dans Captain America: The First Avenger. Tout comme HYDRA, l’Empire est fasciné par la recherche génétique, ce qui pourrait faire de Tech un sujet de test précieux pour eux.