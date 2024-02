Star Wars : Ming-Na Wen évoque la générosité exceptionnelle de Carl Weathers

Lors des Saturn Awards, Ming-Na Wen s'est confiée à Screen Rant, exprimant sa profonde tristesse suite au décès malheureux de son collègue de Star Wars, Carl Weathers. Quel souvenir marquant laisse-t-il derrière lui ?

Tl;dr Ming-Na Wen rend hommage à son collègue Carl Weathers décédé.

Weathers était apprécié pour sa générosité d’esprit.

Le monde d’Hollywood est secoué par cette triste nouvelle.

Les collègues de Weathers expriment leur chagrin et leur admiration.

Un hommage émouvant à un collègue disparu

L’actrice renommée Ming-Na Wen a rendu un hommage émouvant à la bienveillance de son collègue Carl Weathers, acteur sur The Mandalorian, qui nous a malheureusement quittés récemment à l’âge de 76 ans.

La nouvelle tragique du décès de Carl Weathers a bouleversé Hollywood, non seulement à cause de sa renommée, mais aussi à cause de son caractère unique. Weathers, qui a rejoint l’univers Star Wars en 2019, était connu pour sa générosité d’esprit, ce qui lui a valu d’être très aimé en retour.

Un hommage à un ami et un cheerleader

Interrogée par Screen Rant lors des Saturn Awards, Ming-Na Wen a offert un hommage touchant à son collègue. Elle a déclaré : “Carl Weathers. Une légende et une icône. C’était une personne avec laquelle vous vous liez immédiatement parce que son cœur était si grand. Mais il était aussi toujours votre supporter. Il se souciait de vous, et non de ce que vous pouviez lui apporter.”

Des souvenirs forts et de l’amour pour un collègue disparu

Les mots de Wen sont clairement sincères, et donnent une idée de combien elle va manquer à Weathers. Elle avait déjà réagi à sa perte sur les réseaux sociaux, mais a maintenant fait ce commentaire supplémentaire et émotionnel.

Le casting de The Mandalorian a été déchirant dans l’expression de leur chagrin après le décès de Weathers. Pedro Pascal a simplement commenté : “Les mots manquent,” tandis que Ahmed Best, qui a rejoint l’univers Star Wars l’année dernière, a dit : “Je n’aurais jamais pensé être dirigé par lui, encore moins avoir l’honneur de l’appeler un ami.”