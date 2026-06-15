Star Trek freine sur Kirk, et l’après-Kurtzman devient flou désormais

Le spin-off sur la première année de Kirk paraît mal engagé. Surtout, ce silence laisse Star Trek sans relève claire après les séries déjà tournées.

En bref Paul Wesley n’a reçu aucun appel

Paramount démonte déjà les décors

Star Trek n’a plus de relève annoncée

Le détail qui change tout n’est même pas une annonce. C’est l’absence d’annonce, au moment où Paramount commence déjà à démonter les décors de Star Trek: Strange New Worlds et de Star Trek: Starfleet Academy. Pour une franchise qui a longtemps enchaîné les projets en recyclant ses plateaux, le message est assez clair, le spin-off autour de James T. Kirk semble aujourd’hui très loin.

Le silence qui en dit long

Lors du FanX Comic Convention à Indianapolis, dans l’Indiana, Paul Wesley, qui incarne Kirk dans Strange New Worlds, a évoqué auprès de Collider la fameuse rumeur d’une série centrée sur la première année du capitaine à bord de l’Enterprise. Et sa réponse refroidit un peu tout le monde.

L’acteur explique qu’ils parlent souvent d’un spin-off qu’ils aimeraient faire, et que si le téléphone sonne, ils seront là. Mais, pour l’instant, aucun appel. La phrase exacte, c’est « Nous parlons toujours du fait que nous aimerions faire un spin-off, et s’ils, si nous recevons l’appel, nous le ferons. Mais nous n’avons pas encore reçu l’appel. »

Ce n’est pas une annulation formelle. Mais dans une industrie où les projets avancent très tôt en coulisses, entendre l’acteur principal dire qu’il n’a rien reçu, ce n’est pas anodin.

Quand les décors tombent, les chances aussi

Le point le plus concret est là. Paramount annonce souvent ses nouveaux Star Trek assez tôt pour garder les décors existants et limiter les coûts. C’est logique, surtout pour un univers où les passerelles, couloirs et salles de commandement représentent un gros poste de production.

Si la série sur Kirk avançait vraiment, conserver les installations de Strange New Worlds aurait eu du sens. Or le studio commence à démonter aussi bien les plateaux de Strange New Worlds que ceux de Starfleet Academy. Résultat ? Le signal industriel contredit la rumeur.

Une franchise en pause, pas juste une rumeur dégonflée

Il reste pourtant du Star Trek à voir. Deux saisons de Strange New Worlds n’ont pas encore été diffusées, ainsi qu’une saison de Starfleet Academy. Mais les deux séries sont déjà arrêtées, et aucune remplaçante n’a été annoncée.

C’est là que le contraste pique un peu. Strange New Worlds devait au départ filer sur sept saisons et rejoindre directement Star Trek: The Original Series. Finalement, Paramount a fixé la fin à la saison 5, tout en laissant l’équipe produire assez d’épisodes pour boucler l’histoire. La saison 4 n’arrivera qu’en juillet, tandis que la cinquième et dernière, limitée à six épisodes, a été tournée dès décembre 2025.

Du coup, l’enjeu dépasse largement un simple spin-off manqué. Ce que raconte ce dossier, c’est une franchise qui arrive au bout d’un cycle, sans successeur actif pendant que l’ère Alex Kurtzman touche à sa fin. Et pour une saga aussi installée, ce vide-là compte presque autant qu’une nouvelle série.