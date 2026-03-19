Une star de TNG livre une annonce bouleversante sur l’avenir de Star Trek: Legacy

Un acteur emblématique de Star Trek : La Nouvelle Génération a récemment partagé une nouvelle préoccupante concernant l’avenir de Star Trek: Legacy, laissant planer des incertitudes sur la concrétisation de ce projet très attendu par les fans.

Tl;dr Pas d’annonce officielle pour Star Trek: Legacy .

. Doutes sur une série centrée sur des acteurs âgés.

Les fans gardent espoir malgré tout.

L’héritage Star Trek à l’épreuve du temps

Depuis la fin de l’ère florissante de la franchise sur Paramount+, l’univers de Star Trek navigue en eaux incertaines. Après le succès mitigé mais notable de la saison 3 de Star Trek: Picard — qui a réussi à rassembler l’équipage historique de The Next Generation, tout en introduisant une nouvelle génération de personnages (dont le fils de Picard et les filles de Geordi La Forge) — l’idée d’un nouveau chapitre semblait pourtant prendre forme. L’épisode final posait les bases d’une suite directe, avec la mise à flot de l’Enterprise-G, confiée à Seven of Nine et sa toute nouvelle équipe, ouvrant la voie au projet désormais mythique : Star Trek: Legacy.

L’absence cruelle d’avancées concrètes

Pourtant, plus de trois ans après, le silence reste total autour d’une éventuelle mise en production. Aucun feu vert officiel, ni même une déclaration claire sur un quelconque développement. De quoi nourrir la lassitude des fans… et des acteurs eux-mêmes. Invitée lors d’un panel sur « Star Trek: The Cruise », qui prépare son ouverture publique pour 2027, l’interprète iconique de Deanna Troi, Marina Sirtis, n’a pas mâché ses mots : « First of all, Legacy is never gonna happen ». À ses côtés, Jonathan Frakes, alias William Riker, a tenté tant bien que mal d’insuffler un peu d’espoir : « Come on, Marina! » Mais difficile de contrecarrer un constat aussi pragmatique.

L’âge, obstacle rédhibitoire à Hollywood ?

La franchise doit-elle tourner définitivement la page des anciennes gloires ? Selon Sirtis, il faudrait s’y résoudre : « Il n’existe aucun studio prêt à produire une série dont la majorité du casting principal a dépassé les 70 ans. C’est Hollywood… ». Ce désenchantement se comprend quand on se souvient des investissements massifs consentis pour le retour de Patrick Stewart dans le rôle mythique de Jean-Luc Picard : malgré des moyens rarement égalés dans cet univers, le résultat n’a jamais fait consensus auprès du public ou des critiques.

Voici ce qui aurait pu séduire dans cette hypothétique série :

Caméos ponctuels d’anciens acteurs cultes.

Nouvelles aventures menées par une jeune équipe.

Lien narratif assuré avec les grandes figures du passé.

L’espoir n’est pas totalement éteint

Certaines voix s’efforcent néanmoins de tempérer ce réalisme froid. À l’instar de Jeri Ryan (Seven of Nine) qui encourage encore les passionnés à ne « jamais dire jamais ». Après tout, la saga a souvent démontré sa capacité à ressusciter projets et concepts laissés en suspens. Difficile donc d’affirmer avec certitude que le rêve est définitivement hors d’atteinte ; Hollywood aime parfois surprendre. Pour ceux qui souhaitent encore revivre l’âge d’or interstellaire, tous les volets récents sont disponibles en streaming sur Paramount+.