Squid Game Saison 2 : Tout ce qu’il faut savoir – Renouvellement, casting, intrigue

Le phénomène coréen de Netflix, Squid Game, qui a conquis le monde en 2021, revient pour une deuxième saison. Voici tout ce que nous savons à ce sujet. Curieux d'en savoir plus ?

Tl;dr La saison 2 de Squid Game est confirmée.

La production est en cours, une sortie prévue en 2024.

Le casting de la saison 2 comprend des acteurs connus et de nouveaux visages.

L’intrigue promet des compétitions plus tordues et mortelles.

Le phénomène Squid Game revient pour une deuxième saison

Le divertissement télévisuel coréen qui a envahi les écrans du monde entier en 2021, Squid Game, revient pour une deuxième saison. Après avoir été l’émission originale la plus regardée de Netflix, la saison 2 promet des compétitions encore plus tordues et des jeux mortels. La première saison se concentrait sur un groupe de personnes ordinaires invitées à participer à l’événement éponyme, une compétition secrète aux conséquences graves pour les perdants.

Confirmation de la saison 2 et attente du public

Suite à son succès fulgurant, Netflix envisage de transformer Squid Game en un univers plus vaste, avec plusieurs dérivés en développement. Il n’est donc pas surprenant que la saison 2 de Squid Game soit en chemin. La seule question qui se pose est combien de temps les téléspectateurs devront attendre.

Production en cours et fenêtre de sortie

Alors que la production de la deuxième saison se poursuit, une fenêtre de sortie a enfin été révélée pour la saison 2 de Squid Game. Bien qu’une date plus précise n’ait pas encore été révélée, il a été annoncé que Squid Game reviendra en 2024.

Un casting renouvelé pour la saison 2

Le casting de la saison 2 de Squid Game a déjà été partiellement confirmé, avec des visages familiers et de nouvelles recrues. Parmi les acteurs confirmés, on retrouve Lee Jung-Jae dans le rôle de Seong Gi-hun, Lee Byeong-Heon dans celui de Hwang In-ho, Wi Ha-Joon en tant que Hwang Jun-ho, et Gong Yoo en tant que recruteur de participants pour le jeu.