Révélation de la date de sortie pour la saison 2 de Squid Game

Netflix a révélé la période de sortie de la saison 2 de Squid Game, très attendue par les fans de cette série à succès. Que la nouvelle saison nous réserve-t-elle ?

Tl;dr La saison 2 de Squid Game est prévue pour 2024.

Plusieurs acteurs de la saison 1 reviennent pour la suite.

La saison 2 devrait explorer davantage l’origine des jeux.

Le personnage principal, Gi-hun, semble déterminé à mettre fin aux jeux.

Attente autour de la saison 2 de Squid Game

Après le succès retentissant de Squid Game en 2021, les fans attendent avec impatience la nouvelle saison de cette série phénomène sud-coréenne. Véritable coup de maître pour Netflix, la première saison a marqué les esprits et s’est rapidement hissée parmi les programmes les plus populaires de la plateforme, avant même d’inspirer une émission de réalité, Squid Game: The Challenge.

Dans une lettre adressée à ses actionnaires, Netflix a annoncé que la saison 2 de Squid Game sortira en 2024, aux côtés de la saison 3 de Bridgerton et de la saison 2 de The Diplomat. Pourtant, aucune date précise n’a encore été communiquée pour le lancement de cette nouvelle saison tant attendue.

Que nous réserve la saison 2 de Squid Game ?

La saison 2 de Squid Game promet des retrouvailles avec des acteurs familiers, mais aussi l’arrivée de nouveaux visages. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun et Wi Ha-joon reprendront leurs rôles respectifs. Douze nouveaux acteurs feront également leur apparition, bien que leurs rôles restent encore mystérieux.

L’intrigue de la saison 2 semble se dessiner autour de la détermination de Gi-hun, le personnage principal, à mettre fin aux jeux brutaux et inhumains orchestrés par des individus corrompus et impitoyables. Une alliance entre Gi-hun et Jun-ho semble également se profiler.