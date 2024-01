Ces productions Netflix ont signé un record d’audience en 2023

Netflix, véritable géant de l'industrie du divertissement, a prouvé par son rapport que certains de ses films et émissions de télévision ont connu un succès retentissant. Quel sera leur prochain grand succès ?

Tl;dr Netflix a connu une année 2023 remplie de succès.

12 de ses productions ont franchi un jalon impressionnant de visionnage.

Netflix a partagé ses métriques de performance avec son premier rapport d’engagement.

Le rapport couvre plus de 18 000 titres, originaux et sous licence.

Netflix : un géant du divertissement

En 2023, Netflix a confirmé sa position de géant de l’industrie du divertissement, avec une année riche en succès. Douze de ses séries et films ont atteint un jalon impressionnant de visionnage, renforçant ainsi sa réputation de plateforme de streaming incontournable.

Des succès retentissants

Netflix, qui a commencé comme un simple service de streaming, s’est forgé un nom en tant que société de production et de distribution. Cela a donné lieu à des séries télévisées acclamées par la critique comme Stranger Things et The Crown, ainsi qu’à des films primés aux Oscars comme Roma, Mank et Mariage Story. Malgré une controverse en 2023 suite à l’arrêt du partage de compte, la plateforme a connu des succès majeurs avec des séries renouvelées, de nouvelles émissions et des films.

Une transparence inédite

En décembre 2023, Netflix a offert un accès sans précédent aux métriques de performance de son service de streaming avec son premier rapport d’engagement intitulé What We Watched. Ce rapport couvre plus de 18 000 titres, à la fois originaux et sous licence, et donne accès au total de visionnages entre janvier et juin 2023. Bien qu’il ne donne pas une image complète de ce que Netflix considère comme un succès, c’est un début qui offre aux producteurs et aux actionnaires une meilleure visibilité sur la performance du service de streaming.

Des chiffres qui parlent

Selon les détails fournis par Netflix, il est désormais possible de calculer combien d’heures certaines émissions et films ont été visionnés chaque jour depuis leur sortie. Les résultats sont stupéfiants, avec des séries comme The Night Agent et Queen Charlotte: A Bridgerton Series qui ont accumulé respectivement 812,1 millions et 503 millions d’heures de visionnage.