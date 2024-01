Vincenzo : tout savoir sur la saison 2 du k-drama sur Netflix

La série comique criminelle coréenne Vincenzo pourrait revenir avec une deuxième saison.

Tl;dr Vincenzo est une série comique criminelle coréenne.

La saison 2 de Vincenzo n’est pas encore confirmée.

Le casting de la saison 2 reste incertain.

L’intrigue de la saison 2 pourrait tourner autour de la quête de l’or de Vincenzo.

Un aperçu de Vincenzo

La série télévisée sud-coréenne Vincenzo est un drame comique criminel centré sur le personnage éponyme, un consigliere de la mafia et avocat. L’histoire tourne autour de Park Joo-hyung, un enfant sud-coréen adopté par une famille italienne qui meurt tragiquement dans un accident. Adoptant le nom de Vincenzo Cassano, il rejoint la famille criminelle Cassano et devient un avocat légitime et un puissant conseiller pour aider dans leurs transactions criminelles.

Vincenzo et Netflix

Vincenzo, après sa première diffusion sur une chaîne de télévision sud-coréenne en février 2021, a fait son apparition sur Netflix la même année. Alliant comédie noire et entreprises criminelles, Vincenzo est devenu l’une des séries télévisées coréennes les plus regardées sur Netflix en 2021.

La saison 2 reste en suspens

À l’heure actuelle, la saison 2 de Vincenzo n’a pas été confirmée. Cependant, lors de la Master Class du Golden Horse Film en novembre 2022 à Taiwan, le scénariste de Vincenzo, Park Jae-bum, a exprimé son souhait de revenir à la série et de travailler à nouveau avec Song Joong-Ki, l’acteur principal de la série.