Comment Squid Game pourrait permettre à Netflix d’étendre sa franchise au-delà de la Corée du Sud

La première saison du jeu de la pieuvre a inspiré une théorie selon laquelle ce jeu brutal se déroule également dans d'autres pays. Si cela est prouvé dans la deuxième saison, cela pourrait signifier un changement de décor. Cela vous intrigue-t-il ?

Théorie internationale de “Squid Game” : expansion ou défi ?

L’une des séries phares de Netflix, “Squid Game“, a inspiré une théorie selon laquelle l’événement brutal qui se déroule en Corée du Sud pourrait également avoir lieu dans d’autres pays. Cette hypothèse pourrait bien être confirmée dans la deuxième saison, ouvrant ainsi la porte à de nouveaux environnements.

Des VIP internationaux, indices d’une expansion mondiale ?

Le premier indice menant à cette théorie provient des VIP de la série, ces individus fortunés qui assistent au spectacle macabre depuis leurs loges luxueuses. Leurs origines diverses, suggérées par leurs accents et leurs langues, laissent supposer que les jeux pourraient se dérouler dans d’autres pays. Une remarque d’un VIP, mentionnant que les “jeux coréens” étaient particulièrement bons cette année, semble indiquer que, tout comme les Jeux Olympiques, un pays différent pourrait accueillir les jeux chaque année.

Une expansion internationale : opportunité ou obstacle ?

Si la deuxième saison de “Squid Game” devait confirmer cette théorie, cela signifie que Gi-hun, le protagoniste principal, aurait une tâche bien plus grande à accomplir : démanteler non pas une, mais plusieurs organisations de jeux à travers le monde. Cependant, cette expansion internationale pourrait présenter des défis. Le premier serait la barrière de la langue, puisqu’il est sous-entendu que Gi-hun resterait le personnage central de la série. De plus, la série ayant popularisé la culture et le divertissement coréens à l’échelle mondiale, s’en éloigner pourrait lui ôter son charme unique qui a séduit les audiences internationales.