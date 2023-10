Spotify pourrait transformer grandement son système de paiement des royalties l'année prochaine. Trois changements qui ne devraient pas plaire à tout le monde.

Le modèle de royalties de Spotify devrait être grandement transformé l’année prochaine pour donner aux “artistes qui travaillent” une plus grosse part, selon Music Business Worldwide. Dès le premier trimestre 2024, Spotify implémentera trois changements pensés pour “combattre trois failles dans la gestion des royalties.” Le premier est d’établir un nombre minimal de streams annuels qu’une chanson doit atteindre avant de commencer à générer des royalties, ce qui doit permettre de démonétiser des chansons qui rapportent moins de cinq centimes par mois.

Apparemment, bien que ces pistes représentent un minuscule pourcentage de la musique sur la plateforme – 99,5 % de tout le contenu monétisé génèrera toujours de l’argent après ce changement -, leurs royalties coûtent toujours à Spotify des dizaines de millions de dollars chaque année. Selon les calculs de Music Business Worldwide, une chanson doit être écoutée 200 fois par an pour pouvoir générer cinq centimes. Comme The Verge le précise, l’entreprise est déjà critiquée avec ce premier changement, parce qu’il y a de nombreuses chansons d’indépendants qui n’atteignent pas cette limite. Les plus petits artistes pourraient donc voir leurs revenus disparaître pour que les artistes populaires soient payés davantage.

Le deuxième changement apporté par la plateforme viendra mettre à contribution la technologie de détection de fraude de l’entreprise. Si une activité illégale est détectée, comme l’utilisation d’outils IA pour augmenter le compteur d’écoutes, la société infligera des pénalités financières à leurs distributeurs. Spotify espère qu’en mettant en place de telles pénalités par chanson, cela viendra décourager les gens de vouloir trafiquer les chiffres sur le long terme. L’avenir nous dira à quel point cette stratégie est payante.

Le troisième et dernier changement apporté au modèle de royalties du service affectera les créateurs de “contenu non musical”, comme le bruit blanc. À l’heure actuelle, il y a beaucoup de pistes sur Spotify qui ne durent que 31 secondes, qui n’existent que parce que la plateforme paie pour chaque lecture durant plus d’une demi-minute. Avec cette modification, Spotify obligera ces pistes de bruit blanc à durer un certain temps avant de pouvoir générer des royalties.

Bien que cette décision risque de réduire de manière significative les revenus des créateurs de bruit blanc, Spotify voulait à l’origine prendre des mesures plus drastiques encore. Selon un précédent article de Bloomberg, l’entreprise avait envisagé de supprimer tout le contenu de bruit blanc de sa plateforme et empêcher les futurs ajouts dans cette catégorie, ceci parce que cela permettrait de faire progresser son bénéfice brut annuel de 38 millions de dollars.

Spotify n’a ni confirmé ni infirmé ces changements. Il faudra donc attendre une éventuelle communication officielle sur le sujet. À suivre !