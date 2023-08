Spotify a envisagé de supprimer tous ses podcasts de bruit blanc pour économiser de l'argent. Pendant un temps, des podcasts de bruit blanc ont bien disparu.

Les créateurs de podcasts de bruit blanc sur Spotify gagnent de l’argent, et le service de streaming audio n’était, à un moment, pas franchement heureux de cette situation. L’entreprise a même réfléchi à l’idée de les priver de cette source de revenus. Bloomberg a pu obtenir un document interne révélant que les podcasts avec comme contenu du bruit blanc, comme le bruit des vagues, d’un ventilateur ou autre, représentaient un total de 3 millions d’heures d’écoute sur la plateforme, et ce, chaque jour. Une situation due au fait que l’algorithme de Spotify a, par inadvertance, proposé ce type de contenu aux utilisateurs pour promouvoir l’activité podcasts de la plateforme.

Il y a quelque temps, Bloomberg rapportait que les podcasters de bruit blanc pouvaient gagner jusqu’à 18 000 $ par mois. Un grand nombre de créateurs de la plateforme, pas uniquement d’ailleurs ceux spécialisés dans le bruit blanc, utilisent le logiciel d’hébergement gratuit de Spotify, Anchor, pour publier leurs créations. Spotify avait racheté Anchor en 2019 et, en plus d’aider les créateurs à produire et distribuer leurs podcasts, elle aide aussi à monétiser leur contenu.

Bien que les podcasts de bruit blanc se soient révélés être un énorme succès auprès des utilisateurs, ils ne permettent pas à Spotify de gagner autant d’argent que d’autres types de contenus. L’entreprise a donc envisagé de supprimer purement et simplement ces contenus et de faire en sorte que ceux-ci ne puissent plus exister sur la plateforme. De plus, la société a même réfléchi à modifier son algorithme pour recommander “du contenu comparable” qui soit plus rentable pour Spotify. Tout cela permettrait d’augmenter le bénéfice brut annuel de l’entreprise de quelque 38 millions de dollars. Le journal américain n’a pas dévoilé si Spotify était allé jusqu’à préciser à quoi correspondait de “contenu comparable”, mais il pourrait s’agir d’autres types de contenus pensés et conçus pour améliorer le sommeil, mais aussi pour calmer l’anxiété, ce qui reste l’utilisation première du bruit blanc.

Un thread sur le subreddit Spotify publié il y a quelques mois montre plusieurs utilisateurs se plaignant que les podcasts de bruit blanc qu’ils écoutaient avaient disparu. Bloomberg a aussi échangé avec un créateur qui déclarait que son contenu avait disparu pendant plusieurs semaines avant de réapparaître. Spotify n’a pas confirmé si elle avait retiré temporairement les podcasts de bruit blanc de son service, mais elle a déclaré au journal que “la proposition en question n’avait pas abouti” et qu’elle continue “de proposer des podcasts de bruit blanc sur sa plateforme”.