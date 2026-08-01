Spotify permet enfin d’ajouter des notes personnelles aux playlists

Spotify déploie des notes sur les morceaux de playlists. Un petit ajout, mais une vraie touche perso pour partager un titre, un souvenir ou un message.

En bref Spotify lance User Notes, une fonction qui permet d’ajouter des messages personnels à chaque morceau d’une playlist.

Cette nouveauté redonne aux playlists un côté plus humain, proche des anciennes mixtapes personnalisées.

Les notes restent visibles par les personnes ayant accès à la playlist, avec un déploiement encore limité selon les pays.

Une playlist, d’un coup, peut faire plus qu’enchaîner des morceaux. Spotify lance une fonction baptisée User Notes, qui permet d’ajouter une petite note à chaque chanson d’une playlist que vous avez créée. Le genre de détail tout bête, mais qui change vraiment la façon de partager de la musique.

Une playlist peut enfin raconter quelque chose

Le principe est simple. Sur un titre précis, vous pouvez laisser un commentaire, un souvenir, une explication. Ça peut être l’endroit où vous avez entendu ce morceau pour la première fois, la personne qui vous a fait découvrir l’artiste, ou juste un mot destiné à quelqu’un à qui vous envoyez la playlist. Bref, la playlist ne sert plus seulement à trier des sons, elle peut aussi porter un contexte.

Et ça, mine de rien, manquait pas mal au streaming.

Le petit parfum de mixtape que le streaming avait perdu

Spotify vend depuis longtemps une expérience très personnalisée, surtout via ses algorithmes. Là, la personnalisation est beaucoup plus directe, beaucoup plus humaine. On retrouve un peu l’idée des vieilles mixtapes ou des mix CD, quand la sélection comptait autant que le petit mot glissé avec.

Ce n’est pas exactement la même chose, évidemment. Mais l’idée de notes de pochette numériques dans l’ère de la playlist, franchement, c’est plutôt bien vu. Une fonction modeste, oui. Une fonction froide, non.

Qui y a droit, et ce qu’il faut vérifier avant de partager

Tout le monde ne peut pas encore en profiter. Les User Notes sont proposées aux utilisateurs d’au moins 16 ans, aussi bien sur les offres gratuites que payantes de Spotify. En revanche, la fonction n’est disponible que dans certains marchés.

Il y a aussi un point à ne pas zapper. Les notes sont visibles par toute personne qui peut voir la playlist. Donc avant de partager ça à la famille, à des collègues ou à un ex, mieux vaut relire ce que vous avez écrit. Résultat, la fonction est perso, mais pas privée par défaut.

Où trouver l’option dans l’application ?

Pour ajouter une note, il faut passer par le menu à trois points situé sur la ligne d’un morceau, puis choisir l’option « Ajouter une note ». Rien de compliqué, pas de sous-menu planqué dans un coin.

Ce n’est pas la révolution de l’année chez Spotify. Mais pour tous ceux qui regrettent un peu le charme artisanal des playlists d’avant, c’est le genre de petite nouveauté qui tape juste.