Sports Story arrive (enfin) sur Nintendo Switch

Nintendo crée la surprise avec l'arrivée de Sports Story sur Switch. Ou comment jouer à de nombreux sports dans un RPG d'aventure.

Après un long, très long, trop long (pour certains) report, Sports Story est désormais disponible sur Nintendo Switch. Les fans de Golf Story attendaient la suite depuis longtemps. Sports Story devait normalement arriver sur la console en 2020, mais comme c’est le cas très régulièrement ces dernières années, la sortie avait été reportée, sans davantage de précision.

Nintendo crée la surprise avec l’arrivée de Sports Story sur Switch

Sports Story propose de nombreux personnages qui étaient présents dans Golf Story. L’histoire fait directement suite aux événements du jeu précédent et l’on retrouve le même savant mélange de sports, de jeu de rôle et d’aventure. Vous pourrez toujours jouer à un peu de golf dans cet opus, et vous aurez l’occasion de vous essayer au tennis, au football, au BMX et (sans surprise, finalement, dans la mesure où c’est un RPG), à la pêche. Vous pourrez aussi explorer des donjons et des ruines abandonnées ou simplement flâner dans le centre commercial.

Nintendo déclarait le mois dernier que Sports Story arriverait dans le courant du mois de décembre. Il s’avère aujourd’hui que le géant japonais a tenu sa promesse. L’entreprise a annoncé le lancement du dernier titre de Sidebar Games pour clôturer une semaine riche en annonce concernant les jeux vidéo indépendants. Mortal Shell et le jeu de puzzle Melatonin figurent parmi les autres belles surprises arrivant sur Nintendo Switch cette semaine. Big N avait aussi révélé l’arrivée prochaine d’un remake de Risk of Rain, du tout à fait charmant The Gecko Gods et du délicat jeu de photographie canin Pupperazzi. Tous devraient être disponibles dans le courant de l’année prochaine.