Wayfinder : un action-RPG orienté multijoueur et misant sur la coopération

Airship Syndicate collabore avec Digitial Extremes pour donner vie au monde de Wayfinder.

Dans Wayfinder, le monde d’Evenor est consumé par la sombre force du Gloom. En tant que Wayfinders, des lumières au milieu des ténèbres, les joueurs doivent contrôler le chaos et reconnecter un monde fracturé en choisissant un chemin unique dans un monde en ligne d’action et d’aventure sans fin. Pour mettre un terme au déclin dévastateur d’Evenor, les joueurs devront choisir parmi une variété de Wayfinders à contrôler, chacun ayant une histoire, un style de jeu et des capacités qui lui sont propres, et exploiter ensemble leur pouvoir pour défendre Evenor des forces qui cherchent à le détruire.

Un trailer pour Wayfinder

Wayfinder sera disponible en accès anticipé sur PS5, PS4 et PC via Steam au printemps 2023, avant d’être lancé en free-to-play sur “plusieurs plateformes” à l’automne 2023. A noter qu’un playtest fermé sur PC a débuté aujourd’hui et qu’un autre sur PS5 et PS4 est planifié en janvier 2023.

Richard Browne, directeur des projets externes de Digital Extremes, a déclaré :

Il y a quatre ans, lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure avec Airship Syndicate pour créer Wayfinder, nous avions de grands espoirs et de grandes attentes. Le monde qu’ils ont créé, les personnages qui l’habitent et les histoires sans cesse renouvelées que les joueurs peuvent vivre sont vraiment à la hauteur de nos rêves. J’ai hâte que les joueurs se regroupent et aident à repousser les ténèbres d’Evenor.