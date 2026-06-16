Spider-Man Brand New Day cache un méchant inédit, et ça change

Le site officiel de Spider-Man: Brand New Day affine enfin l’intrigue. Un détail sur le grand méchant relance toutes les théories autour du film.

En bref Le synopsis évoque un méchant invisible

Jean Grey n’est peut-être qu’un relais

Shadow King gagne en crédibilité

Le prochain Spider-Man sort le 31 juillet, mais le vrai changement n’est pas la date. C’est ce que le site officiel de Spider-Man: Brand New Day laisse entendre sur son grand adversaire. Jusqu’ici, on regardait surtout les trailers pour identifier les visages. Là, on commence à comprendre la mécanique du film.

Un synopsis qui déplace tout le centre du film

Le cadre reste celui posé par Spider-Man: No Way Home. Le monde a oublié Peter Parker, et Spider-Man continue seul, pendant que ses anciens proches avancent sans lui. Ce n’est pas juste un décor mélancolique. Le nouveau résumé officiel explique que cette pression provoque chez Peter un changement qu’il pourrait ne pas contrôler.

C’est là que le film devient plus intéressant. La menace centrale ne serait pas seulement un vilain à cogner, mais un danger lié à une transformation de Peter Parker lui-même, face à un ennemi présenté comme invisible. Et ça, forcément, change la lecture de tout le reste.

Les bandes-annonces montrent des ennemis, pas forcément le vrai

Dans les premières images, Spider-Man affronte plusieurs figures connues, notamment Boomerang, Tarantula et Scorpion. On a aussi vu un passage bien plus surprenant avec The Hand. D’après les rumeurs relayées autour du film, une partie de ces scènes servirait surtout de montage, ou de retour en arrière, pour montrer ce que le héros a fait depuis le dernier épisode.

Du coup, il faut peut-être arrêter de chercher le boss final dans chaque plan. D’autres noms circulent encore, comme Tombstone, The Punisher ou Hulk, mais rien de tout ça ne colle vraiment avec la formule du méchant invisible. Résultat, les trailers semblent surtout empiler des obstacles visibles pour mieux masquer le vrai problème.

Sadie Sink au centre des rumeurs, mais pas forcément comme coupable

La théorie la plus commentée reste celle de Sadie Sink en version MCU de Jean Grey, plus jeune, dans un monde sans X-Men et sans formation par le Professor X. Sauf qu’il y a un détail simple : elle n’apparaît toujours pas dans les bandes-annonces. Pour l’instant, ça reste une rumeur.

Et même si Jean Grey est bien là, en faire la grande méchante paraît un peu court. Si elle influence les événements via des pouvoirs de contrôle mental, l’idée d’une force derrière elle semble plus solide.

Pourquoi Shadow King intrigue plus que toutes les autres pistes

Une première possibilité mène au Beast of the Hand, logique si The Hand occupe une place importante dans le film. Mais l’autre piste est plus ample, et franchement plus maligne pour la suite du MCU.

Si l’ennemi que personne ne peut voir est lié à Jean Grey et à l’arrivée des mutants, alors Shadow King colle presque parfaitement. Le personnage a déjà existé dans la série Legion, hors MCU, ce qui laisserait à Marvel la liberté d’en proposer une nouvelle version. Alors que pas mal de spéculations visaient Mister Sinister pour un futur grand rôle, Shadow King a un avantage net : il correspond mot pour mot à cette idée d’une menace invisible. Et si c’est bien la direction choisie, Brand New Day ne préparerait pas seulement le prochain Spider-Man, mais un bout du futur mutant de Marvel.