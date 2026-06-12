South Park saison 29 devra solder trois intrigues laissées en plan

Après deux saisons 2025 très feuilletonnantes, South Park revient avec trois dossiers impossibles à esquiver, de Cartman à Trump et Peter Thiel.

En bref La série a rouvert la porte au feuilleton

Cartman doit retrouver un cap

Trump, Satan et Thiel restent en suspens

Le plus curieux avec South Park, c’est là. Une série qui s’est longtemps moquée de la continuité doit maintenant gérer ses propres restes narratifs.

En 2025, les saisons 27 et 28 ont été diffusées coup sur coup, avec seulement cinq épisodes chacune. C’est peu. Et quand on choisit malgré tout de raconter de longs arcs au lieu de gags presque autonomes, chaque fin incomplète se voit davantage. Vous le sentez tout de suite, il manque des sorties de secours.

Quand South Park joue enfin la continuité, il faut assumer

Le contexte compte. Face aux Simpson, qui ont déjà réduit la voilure, South Park suit depuis longtemps une logique encore plus étrange. Plus de saison au-delà de 14 épisodes depuis 2004, plus de saison au-delà de 10 épisodes depuis 2019, puis les spéciaux longs de la période Covid. La série n’est jamais revenue à un rythme vraiment stable.

Mais cette fois, le vrai sujet n’est pas seulement la quantité. C’est le choix de construire des saisons 27 et 28 comme un récit suivi, alors même que la série avait plutôt évité ça depuis l’arc électoral de 2016, resté comme un mauvais souvenir. Résultat, la saison 29 ne pourra pas faire semblant d’oublier.

Cartman, le personnage que la série ne sait plus tout à fait cadrer

C’est sans doute le dossier le plus intéressant. Cartman, figure centrale de la série, a flotté d’un registre à l’autre.

Dans le final de la saison 28, Cartman est presque absent, avalé par une intrigue déjà trop chargée autour de Stan, Trump, Satan et JD Vance. Plus tôt, pourtant, il était montré sous un jour étonnamment fragile, pendant un exorcisme ou lors de son enlèvement par Peter Thiel. Même sa mère est manipulée par des vidéos fabriquées avec l’app d’IA Sora, qui recyclent ses vieilles phrases cultes. L’idée est limpide, la série regarde son propre passé en face.

Et ce n’est pas neuf. Depuis des années, South Park teste l’idée d’un Cartman moins purement monstrueux, plus proche d’un antihéros. La saison 29 a l’occasion de trancher, parce que le flottement commence à se voir quand même.

Trump, Satan, Vance, et un final qui coupe en plein milieu

L’arc le plus délirant de 2025 a aussi été le plus frontal. Les deux saisons suivaient la relation sexuelle secrète entre le président américain Donald Trump, Satan et son vice-président JD Vance.

Cette histoire mène à une grossesse de l’Antéchrist, avant qu’un final abrupt annonce sa mort hors champ, dans une parodie transparente du prétendu suicide de Jeffrey Epstein. Sauf que tout s’arrête là. Satan semble enfin vouloir rompre avec un partenaire abusif, mais rien ne dit que la série en a fini avec ce triangle toxique.

Peter Thiel et l’ICE ne peuvent pas juste disparaître

Le final de la saison 28 a bien laissé Jésus mettre un terme à l’interminable arc Tegridy Farms. Bon. Mais il a aussi laissé Peter Thiel et l’ICE partir sans vraie conclusion.

Tous deux avaient tenté de prendre le contrôle de la ville pour leurs propres objectifs, avant d’être repoussés. Sauf qu’être chassé n’est pas être neutralisé. Pour une série qui a choisi, cette fois, de raconter sur la durée, ce détail compte. Et il dit quelque chose de plus large, la saison 29 ne devra pas seulement être drôle, elle devra prouver que South Park peut encore tenir un récit sans se perdre en route.