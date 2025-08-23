Après huit ans, South Park boucle une vieille intrigue et ravit ses fans

La saison 27 de South Park marque la conclusion d’une intrigue qui s’est étendue sur huit ans. Cette résolution attendue suscite l’enthousiasme des fans, ravis par la façon dont la série boucle cette longue aventure narrative.

Tl;dr Retour fracassant de South Park avec une saison très actuelle.

avec une saison très actuelle. Clap de fin pour la saga controversée de Tegridy Farms .

. Satire acérée du climat politique et des dérives technologiques.

L’heure du bilan pour Tegridy Farms

Après plusieurs saisons à placer le personnage de Randy Marsh et sa ferme de cannabis au centre de l’intrigue, la série culte South Park opère un retour aux sources inattendu. Cette semaine, la saga controversée de Tegridy Farms, entamée en 2018 lors de la légalisation du cannabis au Colorado, trouve enfin son épilogue. Une séquence quasi mélancolique où l’on voit Randy contraint d’abandonner son exploitation, épuisé par les revers économiques et personnels. Sa femme, Sharon, finit par le convaincre que tourner la page est inévitable. Le rideau tombe sur la ferme après des années de déboires loufoques et d’absurdités business – un adieu qui suscite déjà un vif soulagement chez une partie des fans.

Saison 27 : satire sans limites

Il faut dire que cette nouvelle saison frappe fort dès ses premiers épisodes. D’un ton mordant, les créateurs Trey Parker et Matt Stone s’en prennent à tout ce qui bouge : gouvernement de Trump, idées fascisantes dans les institutions publiques, ou encore leur propre maison-mère, Paramount Pictures, récemment rachetée par Skydance Media. Un humour grinçant traverse chaque minute ; la série ose des rapprochements explosifs entre Donald Trump et Jeffrey Epstein via un clin d’œil à « Dora l’exploratrice », raille sans détour l’ICE ou s’amuse des patrons américains se pressant à la Maison-Blanche pour flatter l’ego présidentiel.

L’intelligence artificielle sous le scalpel

L’un des ressorts comiques majeurs de cette saison réside aussi dans sa manière d’épouser l’air du temps technologique. Dans l’épisode consacré à la chute de Tegridy Farms, Randy se perd dans ses tentatives désespérées pour sauver son affaire – notamment en s’en remettant aveuglément aux conseils absurdes de ChatGPT. La crédulité face aux IA est pointée avec une justesse mordante : on rit jaune devant cette satire d’une société séduite, mais dépassée par ses propres outils numériques.

Nouveaux horizons pour South Park ?

Pour certains fidèles, cette évolution sonnait comme une impasse scénaristique : voir Randy éclipser les enfants ne faisait pas consensus. Pourtant, ce tournant laisse entrevoir un retour bienvenu vers les fondamentaux : place à nouveau aux petits drames absurdes vécus par Cartman, Stan ou Kyle ? Une chose est sûre : à peine revenue sur les écrans après deux ans d’absence, South Park prouve qu’elle n’a rien perdu de son tranchant – ni de sa capacité à saisir l’époque à bras-le-corps.