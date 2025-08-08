Quand South Park croise Superman : un crossover sanglant et déjanté

La rencontre inattendue entre l’univers satirique de South Park et le super-héros Superman donne lieu à un crossover aussi surprenant que sanglant, mêlant humour irrévérencieux et scènes violentes dans une collaboration qui bouscule les codes des deux franchises.

Tl;dr Saison 27 de South Park très controversée.

très controversée. L’épisode parodie Kristi Noem et la polémique sur les chiens.

Krypto, le chien de Superman, au cœur du scandale.

Des débuts mouvementés pour la saison 27

Lancée dans un contexte déjà tendu par des différends de droits entre Paramount, Warner Bros et les créateurs de la série, la vingt-septième saison de South Park s’annonce comme l’une des plus polémiques à ce jour. Malgré une diffusion retardée, un accord avec Skydance a finalement permis à Trey Parker et Matt Stone de faire leur retour sur Comedy Central. L’attente autour des nouveaux épisodes était forte, mais peu imaginaient que le débat serait aussi vif.

Quand la satire s’attaque à Kristi Noem et DC Comics

Dès le deuxième épisode intitulé « Got a Nut », la série frappe fort. Le personnage de Mr. Mackey, conseiller scolaire bien connu des fans, perd son emploi avant de se retrouver face à l’I.C.E., l’agence américaine d’immigration, parodiée sans détour. Mais c’est surtout l’irruption d’une version fictionnelle de Kristi Noem, gouverneure du Dakota du Sud, qui a enflammé les réseaux sociaux. S’inspirant d’un passage controversé du livre autobiographique « No Going Back », où Noem raconte avoir abattu son chien Cricket lors d’une partie de chasse, Parker et Stone vont jusqu’à représenter la politicienne éliminant plusieurs chiens à l’écran… dont le célèbre Krypto, fidèle compagnon de Superman.

Krypto, victime collatérale d’un humour mordant ?

Au cœur de cette intrigue choc, la figure du « dog of steel » n’a pas été épargnée. Une scène marquante montre Noem tirer sur le super-chien alors qu’il traverse le ciel. Ce choix scénaristique fait évidemment écho à la sortie récente du film Superman signé James Gunn, où Krypto occupe une place inattendue auprès de Clark Kent. Dans cette adaptation cinématographique, Krypto ne brille pas toujours par sa discipline ; ses super-pouvoirs causent autant d’ennuis que d’exploits héroïques.

Parmi les éléments qui ont contribué à ce tumulte :

L’épisode cible ouvertement une controverse politique réelle.

L’univers DC est détourné pour accentuer la satire sociale.

La représentation graphique choque même certains habitués de l’humour noir.

Avenir incertain et attente fébrile des fans

La diffusion du dernier épisode ayant elle-même subi un décalage d’une semaine supplémentaire, certains s’interrogent sur la suite immédiate pour cette saison déjà épineuse. Ni Matt Stone ni Trey Parker n’ont pour l’heure précisé si d’autres reports étaient à craindre. Une chose est sûre : en prenant pour cible des sujets aussi sensibles que l’actualité politique ou les héros populaires comme Krypto, South Park n’a pas fini de diviser – ni de fasciner son public fidèle.