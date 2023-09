Sony PS5 : la dernière mise à jour ajoute le Dolby Atmos et permet de désactiver le son au démarrage. Des nouveautés fort pratiques au quotidien.

La dernière mise à jour en date pour la PlayStation 5 ajoute plusieurs fonctionnalités utiles à la console, à commencer par la possibilité de profiter de l’audio 3D propulsé par Tempest 3D AudioTech sur les appareils HDMI compatibles avec Dolby Atmos. Sony avait proposé cette fonction, ainsi que les autres mentionnées dans cet article, dans le cadre d’une mise à jour en version bêta en août dernier. Aujourd’hui, ces fonctionnalités sont disponibles à tous les utilisateurs PS5.

Un autre ajout intéressant est la prise en charge des SSD M.2 de plus grande capacité. Vous pouvez désormais utiliser des SSD jusqu’à 8 To, le double de ce qui était possible auparavant, pour peu que ceux-ci soient compatibles pour le reste, évidemment. Et si vous jouez avec quelqu’un qui pourrait avoir besoin d’aide, la console vous permet d’assigner une deuxième manette comme assistant. Ce faisant, la PS5 va reconnaître les deux manettes comme une seule et les deux peuvent alors contrôler ce qui se passe à l’écran.

Cette mise à jour introduit aussi diverses améliorations dans les fonctions sociales. Lorsque vous êtes invité(e) dans une partie fermée, vous ne serez plus automatiquement ajouté(e) au groupe, vous n’aurez donc pas à interagir avec qui que ce soit si vous n’en avez pas envie. Et si quelqu’un partage un écran dans la partie que vous rejoignez, vous verrez un aperçu avant d’y aller. Si c’est vous qui invitez, sachez que vous pouvez désormais envoyer des invitations pour des parties ouvertes et fermées à plusieurs joueurs en même temps. De plus, vous verrez désormais lesquels de vos amis font une activité que vous pouvez rejoindre dans l’onglet Amis, l’interface affichant une icône “peut être rejoint” à côté des concernés.

Pour le reste, la mise à jour permet aussi de diffuser des jeux PS5 ou PS4 depuis des appareils sous Android TV OS 12. Jusqu’à présent, Sony a vérifié que l’app PS Remote Play est compatible avec le Chromecast with Google TV 4K et le smart TV Bravia XR A95L. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette mise à jour ajoute de nouvelles commandes vocales : dites “Hey PlayStation, help” et cela affichera des pages d’aide ou “Hey PlayStation, what’s new?” pour connaître les dernières fonctionnalités et le catalogue PS Plus. Et si vous voulez jouer au milieu de la nuit sans réveiller la maisonnée, vous pouvez désactiver le son que la console fait au démarrage et à l’extinction. Allez dans les Paramètres, puis Système et Sons pour les désactiver ou ajuster le volume.