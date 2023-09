Sony, Nintendo et Microsoft participeront à la PGW Next Level

L'édition 2023 de la Paris Games Week, désormais connue sous le nom de PGW Next Level, va accueillir Sony, Nintendo et Microsoft.

Un an après le retour de la Paris Games Week, une édition 2022 qui était baptisée PGW Restart, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) ramène de nouveau Sony, Nintendo et Microsoft au parc des expositions de la porte de Versailles (Paris Expo) pour la PGW Next Level, le nom officiel de la Paris Games Week pour son édition 2023, du 1er au 5 novembre prochain.

Les plus grands acteurs de l’écosystème gaming vont à la rencontre des joueurs

Un porte-parole de SELL a déclaré :

Sony, Nintendo et Microsoft réaffirment leur attachement à la PGW et à ses communautés, en confirmant leur retour dans les allées du salon parisien. Aux côtés des éditeurs de jeu vidéo et des constructeurs PC, ces acteurs incontournables du jeu vidéo mondial souhaitent créer comme chaque année ce lien unique et festif avec leurs fans et permettre aux visiteurs de venir tester les nouveautés et jeux à venir, prendre en main les dernières consoles, à quelques semaines de Noël. En fédérant en un lieu le meilleur du jeu vidéo, la Paris Games Week s’affirme plus que jamais comme l’événement de référence du secteur en France, et un actif incontournable pour l’industrie vidéoludique nationale, européenne et mondiale.

PGW Next Level : une expérience renouvelée et de nouveaux horizons

Si le jeu vidéo restera l’élément central de la PGW Next Level, les organisateurs de l’événement misent également sur l’eSport avec la Coupe de France de League of Legends, l’univers du cosplay, le cinéma, les disciplines sportives, les livres ou encore le rétrogaming. Le but est de permettre à de nombreuses communautés de passionnés de trouver un lieu où se rencontrer, échanger et partager des expériences autour de leurs univers favoris avec des espaces adaptés, même pour les plus jeunes avec la PGW Junior. A noter que la billetterie est ouverte.