La PS5 aurait-elle un problème de surchauffe des connecteurs USB ? Les mésaventures de l'EVO 2023 sont assez inquiétantes.

Si vous êtes un puriste du jeu vidéo, vous savez que les manettes filaires sont meilleures. Si vous jouez aux jeux compétitifs, notamment aux jeux de combat, vous le savez aussi. Mais vous y réfléchirez peut-être à deux fois la prochaine fois que vous utiliserez le port à l’arrière de votre PS5. Celui-ci pourrait faire fondre le connecteur USB de votre manette.

Comme le rapporte Kotaku, c’est exactement ce qui est arrivé durant l’EVO 2023, un énorme tournoi de jeux de combat dans lequel les participants s’affrontent sur des jeux comme Mortal Kombat, Street Fighter et Tekken. Sony ayant racheté l’Evo en 2021, la console par défaut pour ces tournois est, bien évidemment, la PS5, tandis que les plus anciens jeux sont joués sur PS4. Le fait de garder le tournoi exclusif aux consoles PlayStation a suscité un certain scepticisme par le passé ; Kotaku met en avant comment cela limite l’utilisation de manettes et périphériques que les PC pourraient utiliser.

Mais peu importe, car du point de vue de Sony, c’est sur PS5 que les pros s’affrontent à l’Evo. Cela s’est très bien passé en 2021 et 2022, mais cette année, il s’est passé quelque chose. Après une journée complète de combats sur PS5, certains joueurs ont remarqué quelque chose d’inquiétant : leurs manettes filaires USB avaient un port USB qui fondait.

La plupart des joueurs aux quatre coins du globe n’ont jamais eu le malheur de voir leur console faire fondre le port USB de leur manette filaire, mais alors, que s’est-il passé ? Comme CNET le précise, les PS5 n’ont qu’un port USB-A à l’avant. Si vous jouez à un jeu multijoueur, comme c’est le cas pendant l’Evo, vous devez brancher les autres manettes à l’arrière de la console. Et si vous ne le saviez pas, la PS5 chauffe, notamment quand elle reste allumée pendant plusieurs heures. Toute cette chaleur est condensée à l’arrière de la machine, là où les accessoires USB sont connectés. De fait, il est possible que ces PS5 aient atteint des températures capables de faire fondre les connecteurs USB, au point où certains fusionnaient même avec le port USB de la PS5 lui-même.

Il y a encore de nombreux facteurs inconnus ici. Peut-être que les joueurs utilisaient des adapteurs ou autres équipements non officiels ; peut-être que les ports USB avaient des défauts et qu’ils ne représentent pas la console en général.

Ceci étant dit, il y a des mesures qui peuvent être prises pour réduire au maximum le risque que cela vous arrive. Tout d’abord, assurez-vous que votre PS5 est dans un endroit bien ventilé. La console chauffe vraiment rapidement et si elle est maintenue dans un endroit mal ventilé, cette chaleur ne peut s’échapper. De plus, essayez de brancher vos manettes sur les ports frontaux de la console, là où ils resteront le plus loin de la principale source de chaleur.