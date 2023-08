Le cloud streaming de jeux vidéo PS5 arrive en bêta, résolution maximale 4K, pour les abonnés PS Plus Premium uniquement.

Sony a commencé à déployer une bêta du cloud streaming pour les abonnés PS Plus Premium, avec prise en charge de la 4K (résolution maximale). Annoncée en juin, alors au début de son développement, la fonctionnalité sera compatible avec les titres du catalogue PS Plus, les versions d’essai et les “jeux numériques supportés que les joueurs possèdent”. Cette fonction pourrait aider les possesseurs de PlayStation à éviter les longs téléchargements qui consomment énormément de stockage sur la console.

Le cloud streaming de jeux vidéo PS5 arrive en bêta

Dans un email de PlayStation qui aurait été envoyé à un testeur et publié sur Reddit, on peut lire : “Nous sommes ravis de dévoiler le cloud streaming PS5 et votre aide pour le tester signifie beaucoup pour nous.” La période de bêta utilise des codes d’invitation exclusifs qui ne peuvent pas être partagés avec d’autres utilisateurs. L’email précise que des fonctionnalités pourraient encore changer avant le lancement officiel du cloud streaming.

L’utilisateur ArashiGames écrivait sur ResetEra avoir testé God of War: Ragnarok en 2160p “sans aucun souci jusqu’à présent”. D’après lui, les options de résolution vont de 720p à 2160p pour ce jeu et Returnal, par exemple, grimpe jusqu’à la 4K. “Il y a une nouvelle section dans le menu PS+ pour les Jeux PS5 en Streaming”, explique-t-il. “Cliquez simplement sur le jeu et celui-ci est chargé en quelques secondes.” Il y a notamment Horizon Forbidden West, Fortnite, Destiny 2 et Death Stranding. La 4K pourrait être un avantage par rapport au Xbox Cloud Gaming qui grimpe, au mieux, au 1080p à 60 fps.

Résolution maximale 4K, pour les abonnés PS Plus Premium uniquement

La future console portable accessoire “Project Q” disposera d’un écran de 8 pouces 1080p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il utilisera Remote Play (autrement dit un streaming directement depuis une console plutôt que le cloud), mais pourrait, en théorie, gérer aussi le streaming depuis le cloud. L’appareil devrait être lancé plus tard dans l’année à un tarif encore inconnu.

Le streaming depuis le cloud sera une exclusivité proposée aux membres PS Plus Premium. Ce service propose déjà le cloud gaming pour des jeux PS4, PS3 et certains titres plus anciens. Il permet de diffuser les jeux sur PS5, PS4 ou PC.