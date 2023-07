Sony PS5 : une nouvelle bêta ajoute le Dolby Atmos, les SSD jusqu'à 8 To et bien davantage. De nombreuses autres fonctionnalités très intéressantes font leur apparition.

Votre PS5 aura bientôt droit à de nouvelles fonctionnalités très intéressantes, comme Sony l’annonce en lançant une nouvelle version bêta du firmware de sa console. Au programme, prise en charge du Dolby Atmos, davantage de composants d’accessibilité et une compatibilité avec les SSD M.2 de plus grande capacité.

La prise en charge du Dolby Atmos devrait vous permettre de profiter de l’Audio 3D de la PS5 propulsée par Tempest 3D AudioTech sur tous les appareils HDMI compatibles Dolby Atmos, comme votre système home cinema ou votre barre de son. Pour le stockage, la bêta vient augmenter la limite des SSD M.2 de 4 To à 8 To, ce qui devrait un peu d’air à votre PS5 si vous avez beaucoup de jeux.

Deux grandes fonctionnalités d’accessibilité font aussi leur apparition avec cette bêta, parmi lesquelles la possibilité d’ajouter une deuxième manette pour une aide durant les parties. Vous pouvez activer cette option lorsque vous utilisez une manette classique ou DualSense Edge – des fonctions comme la détection de mouvement et les retours haptiques seront désactivées – ou une manette tierce compatible avec le PS5. Ceci étant dit, vous ne pouvez pas utiliser la DualSense Edge comme seconde manette. Sony a aussi introduit la possibilité d’activer les effets de retour haptique pendant que vous jouez, que ce soit avec une manette DualSense ou un PS VR2 Sense.

Sony essaie aussi de modifier la manière dont les joueurs interagissent dans les jeux, en ajoutant un bouton “rejoindre” à côté du nom de vos amis lorsqu’il joue à un jeu auquel vous pouvez participer. De plus, il est aussi possible d’inviter des gens dans vos parties sans les ajouter à un groupe existant ou devoir créer un groupe – ou envoyer une invitation à tout un groupe -.

Cette version bêta du firmware sera disponible à certains joueurs PS5 des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Allemagne, du Japon et de la France. Les fonctionnalités citées ci-dessus devraient être disponibles à tout un chacun dans le monde entier dans quelques mois. Et si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour devenir un bêta testeur PS5 sur le site PlayStation. Pour en savoir plus, direction le site officiel.