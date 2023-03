Les livres audio et podcasts originaux d’Audible s’offrent le son Dolby Atmos

Audible propose ses premiers contenus compatibles Dolby Atmos. Livres audio, podcasts et autres devraient être plus immersifs que jamais.

Audible s’est rapproché de Dolby Laboratories pour introduire le son spatial dans son catalogue. Avec Dolby Atmos on Audible, ce sont plus de 40 titres, parmi lesquels La Petite Sirène, The Sandman Act III et le podcast orienté vers la musique, Maejor Frequency, qui ont droit à ce joli traitement pour les oreilles. Cette initiative est une avancée supplémentaire visant à promouvoir le contenu audio narratif pour Dolby, alors que Wondery (appartenant aussi à Amazon) a commencé à proposer des podcasts en Dolby Atmos l’année dernière.

Audible propose ses premiers contenus compatibles Dolby Atmos

Cette nouvelle collection couvre des genres très variés, avec des productions multi-cast imposantes, des paysages sonores, des performances live et des podcasts. “La collection Dolby Atmos célèbre et étend les possibilités de la narration audio en mettant en avant le talent extraordinaire d’un grand nombre d’acteurs, écrivains, réalisateurs, ingénieurs du son et autres créateurs”, déclarait l’entreprise dans un communiqué de presse.

Dolby Atmos peut sembler être exagéré pour les livres audio, mais comme Dolby l’a fait pour les films, la technologie a le pouvoir de rendre les narrations audio bien plus immersives avec de bons équipements audio. “Grâce à cette capacité de créer davantage de couches pour le son et de contrôle sur la directivité des différents éléments sonores, les créateurs peuvent engager les auditeurs dans des expériences de son spatial plus profondes, plus riches et plus réalistes, qui les absorbent dans chaque histoire”, écrit-elle. Les exemples de contenus originaux que les sociétés mettent en avant dans le communiqué sont plutôt des productions dramatiques que de simples lectures, vous ne trouverez donc pas de l’audio spatial pour le dernier roman à succès de tel ou tel auteur.

Livres audio, podcasts et autres devraient être plus immersifs que jamais

Par exemple, La Petite Sirène propose “un paysage sonore sous-marin et une musique originale magiques”, très probablement grandement amélioré grâce à l’audio spatial. “Le placement sonore peut aussi désormais être utilisé comme un nouvel élément pour attirer le public vers leurs podcasts favoris, les narrations audio et les histoires avec Dolby Atmos”, déclarait le vice-président de Dolby, John Couling.

Les titres compatibles Dolby Atmos sont disponibles aux abonnés Audible via l’application Audible sur les appareils compatibles iOS et Android avec Dolby Atmos. Pour connaître la liste complète des titres, saisissez simple “Dolby Atmos” dans la barre de recherche sur le site Audible ou recherchez le logo Dolby Atmos dans l’application Audible.