Les barres de son LG de 2023 s’offrent le Dolby Atmos et se connectent sans fil au téléviseur

LG dévoile deux nouvelles barres de son avant le CES. Les LG SC9 et SE6 ont de sérieux atouts à faire valoir.

Fidèle à ses habitudes d’annonces avant l’ouverture du célèbre CES, LG a dévoilé quelques aspects de sa gamme de barres de son de 2023. L’entreprise explique que les modèles SC9 et SE6 seront exposés à Las Vegas, deux barres compatibles Dolby Atmos et DTS:X pour un son immersif. Les détails sont encore minces, mais LG a précisé certaines fonctionnalités importantes qui seront présentes sur les deux modèles.

Tout d’abord, la marque explique que les SC9 et SE6 sont équipées de Wow Orchestra, un outil qui “utilise les deux canaux audio des deux produits pour créer une scène sonore étendue avec une hauteur, une profondeur et une puissance améliorés”. Cette vague description ne signifie pas grand-chose tant que l’on ne peut la voir en action, mais LG précise que cette fonctionnalité arrivera plus tard, via une mise à jour logicielle. Les deux barres utiliseront par ailleurs Wowcast pour se connecter aux TV LG sans fil, via Wi-Fi. Une fois synchronisée, vous pouvez accéder aux paramètres audio de la barre via le Home Dashboard sur le téléviseur (là encore, cela sera disponible via une mise à jour à venir).

Une fonctionnalité Triple Sound Optimizer viendra “booster” les performances des SC9 et SE6 tandis que le mixer Smart Up transforme un audio stéréo en son surround multi-canal. LG explique que son AI Room Calibration vient adapter la barre de son à l’endroit exact où vous la placez, ajustant les fréquences pour une meilleure balance, des voix plus claires et des dialogues améliorés. Les SC9 et SE6 ont aussi une fonctionnalité AI Sound Pro capable d’analyser le contenu – film, jeux, sports ou musique – et appliquer les meilleurs réglages.

LG affirme par ailleurs que les SC9 et SE6 arborent un design minimaliste, pour se fondre au mieux dans le mobilier d’intérieur. L’entreprise explique qu’un crochet sur la SC9 permet de la fixer sur les TV OLED Series C de 2022 et 2023 de la marque, pour encore davantage de transparence. LG n’a pas communiqué sur les différences entre les deux modèles, si ce n’est que la SC6 est “idéale pour les plus petites pièces” avec sa taille compacte. Malgré cela, la barre de son dispose tout de même de quatre radiateurs passifs pour des “basses puissantes”, selon LG, et le Dolby Atmos reste de la partie.

L’entreprise n’a pas précisé si ces barres de son auront droit à un caisson de basse ni avec quelles enceintes additionnelles elles sont compatibles pour une vraie expérience surround, mais nous aurons tous les détails, y compris concernant la connectivité, la disponibilité et les tarifs, lorsque le CES ouvrira ses portes la semaine prochaine.