Snapchat propose désormais un Bitmoji animé par IA de votre animal de compagnie

Malheureusement, la fonctionnalité ne porte pas le nom de "Petmoji" et elle est réservée aux abonnés payants.

Tl;dr Snapchat offre un nouvel avantage basé sur l’IA : les Bitmoji de votre animal.

Ces avatars peuvent accompagner le Bitmoji de l’utilisateur sur la Snap Map.

Snapchat+ a déjà expérimenté avec des fonctionnalités génératives d’IA.

De nouvelles mises à jour sont également inclues pour les non-abonnés.

Une nouveauté captivante pour les amoureux des animaux

En tant que fervents animateurs des réseaux sociaux, nous savons que nos animaux de compagnie méritent une place dans le domaine digital. Eh bien, voilà que Snapchat présente justement un nouvel avantage basé sur l’IA qui pourrait ravir les amoureux des bêtes : des Bitmoji de votre fidèle compagnon.

Une présence renforcée sur la Snap Map

Cette fonctionnalité innovante permet aux utilisateurs de créer un avatar cartoonisant de leur animal à partir d’une photo. Par la suite, ce dernier peut “accompagner leur Bitmoji sur la Snap Map”, ajoutant une étincelle biomorphique à leur présence numérique.

La perpétuelle évolution de Snapchat+

Cette invention s’aligne parfaitement avec la tendance de Snapchat à intégrer plus de fonctionnalités d’IA dans son offre. Snapchat+, qui a fait ses débuts en 2022, a toujours servi de terrain d’expérimentation pour des caractéristiques génératives d’IA, telles que son assistant MyAI et des fonctionnalités basées sur la caméra comme Dreams et des snaps générés par IA. Rappelons que ce service premium compte plus de 7 millions d’abonnés, comme annoncé par l’entreprise en décembre.

Des évolutions pour tous les utilisateurs

Mais les non-abonnés ne sont pas laissés pour compte. L’application introduit également des mises à jour avantageuses pour ces derniers. Le logiciel propose désormais une nouvelle fonction de modèle pour faciliter l’édition des clips et de nouvelles commandes à geste pour l’envoi et l’édition des snaps. De plus, Snapchat supporte désormais des téléchargements de vidéo plus longs pour les Stories et Spotlight, pouvant atteindre jusqu’à cinq minutes.