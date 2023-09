Snapchat+ franchit la barre symbolique des 5 millions d'abonnés. Un succès relatif, mais plus important que celui de X Premium.

Le service d’abonnement de Snapchat pour ses utilisateurs les plus assidus, dira-t-on, n’en finit plus de s’étendre. Snapchat+, le service premium, payant donc, qui offre aux plus grands fans des fonctionnalités exclusives, comptabilise désormais plus de 5 millions. C’est Snap qui a annoncé la bonne nouvelle.

Snapchat+ franchit la barre symbolique des 5 millions d’abonnés

Cette barre symbolique a été franchie après que le service, qui a été lancé en juin dernier seulement, avait franchi les 3 millions d’abonnés en avril. Cela ne représente qu’une petite fraction des 750 millions de personnes qui utilisent chaque mois Snapchat, mais c’est un chiffre significatif pour l’entreprise qui cherche à augmenter ses sources de revenus autres que la publicité. Comme Bloomberg le précise, le PDG de Snap, Evan Spiegel, déclarait que son “objectif à moyen terme” était d’atteindre les 10 millions d’utilisateurs payants.

Snapchat a utilisé des outils d’IA générative et d’autres fonctionnalités exclusives pour attirer les utilisateurs et leur faire payer ce service supplémentaire à 4 $ par mois. Lorsque l’entreprise avait introduit pour la première fois son chatbot MyAI et, plus récemment, sa fonctionnalité de selfie via l’IA générative, les outils étaient d’abord limités aux abonnés payants. D’autres avantages, comme la possibilité de savoir combien de fois vos amis ont vu votre Story et les personnalisations exclusives de Bitmoji, devraient, quant à elles, davantage plaire aux utilisateurs expérimentés.

Un succès relatif, mais plus important que celui de X Premium

Ce succès relatif de Snapchat+ est à mettre en contraste avec X Premium – anciennement connu sous le nom Twitter Blue -, qu’Elon Musk a placé au centre de sa stratégie pour insuffler une nouvelle dynamique à sa plateforme sociale. X n’a pas dévoilé officiellement le nombre d’abonnés, mais selon un chercheur, interrogé par Mashable, estimait récemment ce chiffre à moins d’un million.