Snapchat veut rendre plus difficile la mise en contact entre les adolescents et les inconnus. Une obligation pour Snap face aux craintes des régulateurs et des parents.

Snapchat ajoute de nouvelles fonctionnalités visant à décourager les plus jeunes utilisateurs à interagir avec des inconnus sur son app. Ces changements surviennent après plusieurs années d’examen approfondi de l’app par les régulateurs et autres autorités qui ont plusieurs fois remis en question la capacité de Snap à protéger les plus jeunes.

Comme avec les précédentes mises à jour, ces nouvelles restrictions n’affectent que les comptes des 13-17 ans sur l’app. L’année dernière, l’entreprise avait commencé à limiter la visibilité des comptes des adolescents dans les recommandations “Ajout rapide” pour limiter les possibilités que de parfaits inconnus trouvent des jeunes utilisateurs sur l’app. Aujourd’hui, Snap indique qu’elle va rendre la tâche plus difficile encore pour les jeunes dans la recherche et les recommandations en augmentant le nombre d’amis mutuels que les utilisateurs doivent avoir pour apparaître dans la recherche et les comptes suggérés.

Et dans les cas où des adolescents sont en mesure d’entrer en contact avec des gens avec lesquels ils ne partagent aucune connaissance, Snap fera apparaître divers avertissements encourageant les utilisateurs à n’interagir qu’avec des gens qu’ils connaissent justement. Ces avertissements seront accompagnés d’une option pour bloquer ou signaler l’utilisateur en question.

Une obligation pour Snap face aux craintes des régulateurs et des parents

L’entreprise introduit aussi un nouveau système d’avertissements pour les comptes qui partagent du “contenu inapproprié à l’âge” sur des sections publiques de l’app, comme les Stories et Spotlight. Avec ce nouveau système, l’app va supprimer les publications qui enfreignent cette restriction sur l’âge et envoyer un avertissement au compte incriminé. Les utilisateurs qui reçoivent trop d’avertissements sur une certaine période de temps pourront voir leur compte être désactivé de manière permanente, indique Snap.

La société a aussi publié une nouvelle section sur son site web à destination des parents qui ont des craintes concernant l’utilisation de Snapchat par leurs adolescents. Le site propose plusieurs explications concernant son app, y compris des guides d’utilisation pour le contrôle parental.