Snapchat Dreams utilise l’IA générative pour transformer les selfies de ses utilisateurs

Snapchat a ajouté une nouvelle fonctionnalité d’IA générative à son app. Dreams est assez similaire à ses effets AR que sont les lenses. Mais au lieu d’effets de caméra en temps réel, cette fonction utilise l’IA générative pour transformer les selfies des utilisateurs en des “images fantastiques qui transforment leur persona en de toutes nouvelles identités”.

Cette fonctionnalité, qui peut être trouvée dans la section “souvenirs” de l’app, commence par demander de prendre des selfies avec différents angles. L’app va alors créer huit images basées sur des thèmes comme “voyage dans le temps” ou “univers alternatifs”. À terme, les utilisateurs pourront même créer des Dreams avec les représentations de leurs amis.

Dreams est la dernière expérimentation autour de l’IA générative de l’entreprise, qui avait lancé son chatbot MyAI il y a quelques mois, reposant sur les modèles d’OpenAI. Dreams utilise des outils open source et des données internes.

Cette fonction met aussi en avant comment l’entreprise utilise l’intérêt pour cette technologie comme source de revenus. MyAI était initialement limitée à Snapchat+, l’abonnement premium, avant d’être accessible à tout un chacun au printemps dernier. La société a depuis lors ajouté des fonctionnalités spécialisées pour les abonnés, parmi lesquelles la possibilité donnée à MyAI de répondre aux Snaps photo avec ses propres images générées par l’IA.

De la même manière, Dreams aura une composante gratuite et une autre payante. Snap permet aux abonnés non Snapchat+ d’accéder à un seul “pack” de huit selfies tandis que les abonnés payants peuvent avoir un pack par mois – et Dreams devrait normalement proposer régulièrement de nouveaux thèmes et styles -. Tous les utilisateurs pourront par ailleurs acheter des packs additionnels pour 0,99 $ l’unité.

En pratique, les images ont les mêmes limitations que celles d’autres générateurs d’images basés sur l’IA. Une image promotionnelle publiée par Snap montre ce qui semble être des doigts partiels étrangement placés sur la poitrine de l’utilisateur. Les mains sont un problème bien connu des IA génératives, nul doute que cela sera bientôt de l’histoire ancienne.