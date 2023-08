Le chatbot My AI de Snapchat fait n'importe quoi, allant jusqu'à publier des Stories. Un bug étrange qui soulève bien des questions.

My AI, l’assistant numérique intégré qui permet normalement de profiter d’une expérience améliorée de Snapchat Plus a connu plusieurs soucis, plus ou moins importants, depuis son lancement en février. Tout récemment, le robot IA a encore subi l’un de ces moments d’absence, si l’on peut dire. Le chatbot a commencé à publier des Stories d’une seconde seulement sur le fil des utilisateurs avant de ne plus répondre du tout pendant un long moment. Un bug comme un autre, vous dites-vous ? Le problème, c’est que My AI n’a pas la capacité, normalement, de publier des Stories. Aujourd’hui, certains se demandent si l’on ne serait pas sur le point d’atteindre la singularité technologique.

Le chatbot My AI de Snapchat fait n’importe quoi, allant jusqu’à publier des Stories

Comme rapporté par TechCrunch, le chatbot My AI a publié une image en noir et blanc dans les Stories, ce qu’un utilisateur a mal interprété comme la photo de son plafond. De plus, quand on lui a demandé des précisions sur ce mystérieux post, le robot n’a pas répondu ou a répondu qu’il souffrait d’un problème technique. Une explication insuffisante pour nombre d’utilisateurs, entraînant un petit vent de panique et plusieurs blagues quant à l’éveil imminent de cette IA.

“My AI a connu une panne temporaire qui est maintenant résolue”, déclarait un porte-parole à TechCrunch, ajoutant que “à l’heure actuelle, My AI n’a pas de fonctionnalité liée aux Stories.”

Un bug étrange qui soulève bien des questions

Le robot My AI est proposé dans le cadre de l’abonnement Snapchat Plus à 3,99 $ par mois et offre un certain nombre de fonctionnalités évoluées. Parmi celles-ci, des recommandations de filtres de réalité augmentée et des suggestions pour des restaurants et des activités basées sur les endroits les plus populaires de la Snap Map. L’abonnement offre aussi une fonctionnalité d’IA dans les conversations de groupe, les snaps photo et vidéo ainsi que les messages texte. Il y a même un persona IA. Une IA générative texte-vers-image serait aussi en développement, mais les publicités ont déjà fait leur apparition.