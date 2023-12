Skull and Bones : date de sortie, gameplay et bêta fermée

Après un développement chaotique et de nombreux reports, Skull and Bones a enfin une date de sortie définitive.

Tl;dr Skull and Bones sera disponible le 16 février 2024.

sera disponible le 16 février 2024. Les précommandes sont ouvertes.

Le jeu propose une expérience de combat naval avec des options multijoueurs.

Une bêta fermée permet aux joueurs d’essayer le jeu avant sa sortie.

Avec un développement qui a débuté en 2013 du côté d’Ubisoft Singapour, Skull and Bones était destiné à capitaliser sur la popularité de Assassin’s Creed 4: Black Flag avant de connaître de nombreux retards ainsi qu’un reboot qui va l’amener à devenir un jeu-service au lieu d’une aventure solo. Si certains bruits de couloir ne sont pas forcément rassurants, la fin est en vue avec le déploiement d’une bêta fermée, des révélations sur le gameplay et l’annonce d’une nouvelle date de sortie.

Précommandes et détails du gameplay

Skull and Bones est un jeu de pirates action-RPG en co-op et en monde ouvert où les joueurs peuvent jouer selon leurs propres règles afin de devenir le plus redoutable des pirates en construisant un véritable empire de contrebande. En plus de pouvoir fabriquer une multitude de bateaux uniques, forger des alliances improbables et prendre part à des batailles navales épiques pour semer le chaos sur les océans, ils pourront prendra part à un monde immersif qui introduira de nouveaux défis et de nouvelles fonctionnalités avec chaque saison.

Une bêta fermée pour Skull and Bones

Les joueurs pourront de nouveau se faire un avis sur Skull and Bones par le biais d’une nouvelle bête fermée qui se déroulera du 15 au 18 décembre prochain. Limitée à six heures par utilisateur, la bêta fermée de Skull and Bones est exclusivement accessible sur invitation.

Les différentes éditions de Skull and Bones

Les éditions Standard et Premium de Skull and Bones seront disponibles dès le 16 février 2024 sur PS5, Xbox X|S et PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store. L’édition Premium offrira jusqu’à trois jours d’accès anticipé à Skull and Bones, la collection « La ballade de Bloody Bones » offrant du contenu verrouillable supplémentaire, deux missions supplémentaires, un livre d’art, la bande originale ainsi qu’un bon de passe de contrebandier.