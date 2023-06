Le jeu Skull and Bones est toujours en vie, une bêta fermée est prévue pour le mois d'août. Irez-vous affronter les flots et devenir un pirate de légende ?

Ubisoft a tenu à rappeler en bonne et due forme que le jeu Skull and Bones est toujours en développement et le studio annonce une bêta fermée pour prouver ses dires, si l’on peut dire. Les joueurs intéressés, ou les plus curieux, auront une chance de tester ce jeu d’action-aventure maintes fois reporté entre le 25 et le 28 août prochain.

Le jeu Skull and Bones est toujours en vie, une bêta fermée est prévue pour le mois d’août

Il est même possible de s’inscrire dès à présent pour espérer participer, directement sur le site du jeu. Cette bêta, que le studio a annoncé avec l’aide d’un vrai chant de marins – il fallait au moins cela -, sera accessible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Le jeu complet, quant à lui, arrivera aussi sur la plateforme de cloud gaming Amazon Luna.

Pour vous donner une idée de la très longue histoire de ce jeu et de son développement des plus chaotiques, sachez que les premières prises en main remontent à l’E3 2017. Le processus de développement de Skull and Bones a été plus turbulent encore qu’une tempête en pleine mer. Ce qui a contraint Ubisoft a reporté plusieurs fois la sortie du jeu. Celle-ci est actuellement prévue pour la fin du mois de mars 2024, soit environ cinq ans après la date de lancement initiale. Mieux vaut tard que jamais, diront certains. Si tant est qu’on ait vraiment le jeu, nous n’y sommes pas encore, après tout.

Skull and Bones vous laisse prendre le contrôle d’un bateau de pirates. Vous pouvez faire des alliances avec des amis pour naviguer sur les mers dans un monde ouvert – le jeu dans son intégralité est jouable en coopération – et affronter d’autres joueurs pour tenter de devenir un pirate légendaire. Il vous faudra conserver votre équipage à mesure de votre progression. Sur le papier, la promesse est grande. Espérons que le résultat soit réussi.