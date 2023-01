Ubisoft annule trois jeux et reporte (encore) Skull and Bones

Ubisoft annule trois autres jeux et reporte encore la sortie de Skull and Bones.

La situation est actuellement assez délicate chez Ubisoft. L’éditeur vient d’annuler trois jeux supplémentaires, lesquels font suite aux quatre déjà annulés l’été dernier. Et l’entreprise annonce un nouveau report pour la sortie de Skull and Bones, un jeu qui avait pu être testé à l’E3 2017. La simulation de pirates devait arriver le 9 mars 2023, mais Ubisoft la repousse désormais quelque part au début de son année fiscale 2023-2024, laquelle démarre en avril. C’est le sixième report “officiel” du jeu.

Ubisoft annule trois autres jeux

“Les joueurs pourront découvrir la beauté de Skull and Bones dans la phase de bêta à venir. Le délai supplémentaire a déjà porté ses fruits et permis de grosses améliorations en termes de qualité, ce qui a été confirmé par les récents jeux de test”, déclarait Ubisoft dans un communiqué financier. “Nous sommes convaincus que les joueurs seront agréablement surpris de son évolution. Nous avons décidé de reporter sa sortie pour se donner davantage le temps de finaliser les choses, proposer une expérience équilibrée et faire parler du jeu.”

Dans le même temps, l’entreprise a revu ses prévisions de résultats à la baisse pour le dernier trimestre de l’année, passant de 830 millions d’euros à environ 725 millions d’euros. Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et Just Dance 2023 n’ont pas rencontré le succès attendu par la société. “Nous sommes face à une dynamique de marché contrastée alors que l’industrie continue de glisser vers les méga-marques et les jeux en ligne sans fin, dans un contexte de conditions économiques qui ne cessent de s’aggraver, ce qui affect les dépenses des clients”, déclarait le PDG, Yves Guillemot.

et reporte encore la sortie de Skull and Bones

Ubisoft s’attend à des revenus nets en chute de 10 % pour cette année. Précédemment, elle misait plutôt sur une augmentation de 10 %. Ubisoft a désormais réduit l’estimation de ses résultats d’exploitation pour cette année d’environ 1 milliard de dollars.

Le studio va donc se serrer la ceinture, si l’on peut dire, et se concentrer sur un nombre plus restreint de projets. L’entreprise récupère 500 millions de dollars dans la recherche et le développement sur les jeux annulés ainsi que sur ses futurs jeux premium et free-to-play. Elle cherche aussi à réduire ses coûts d’environ 200 millions d’euros sur les deux prochaines années via “une restructuration ciblée, se séparant de certains actifs non essentiels et via l’attrition naturelle habituelle.” Cependant, elle ne se ferme pas la porte à l’embauche de “personnes de grand talent” pour ses projets majeurs.

Outre Skull and Bones, l’un des jeux les plus importants actuellement en préparation chez Ubisoft et prévu pour cette année est Assassin’s Creed Mirage. Avatar : Frontiers of Pandora devrait, quant à lui, arriver d’ici à la fin du mois de mars 2024. D’autres jeux premium sont dans les cartons pour la prochaine année fiscale, mais n’ont pas été annoncés officiellement. Des titres free-to-play pour certaines des plus grandes marques d’Ubisoft sont aussi en développement. Étant donné les difficultés actuelles, il faudra que tous ces jeux connaissent le succès. À suivre !