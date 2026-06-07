She-Ra déjà teasée après Masters of the Universe, cinq noms émergent

Le film Masters of the Universe prépare déjà sa suite après le générique. Et un personnage compte plus que les autres, She-Ra.

En bref She-Ra est teasée après le générique

Cinq actrices sont avancées pour la suite

Le film est déjà au cinéma

Masters of the Universe ne se contente pas de boucler son aventure, il prépare déjà l’après. Et dans cette mécanique très franchise, très studio, un nom ressort tout de suite, She-Ra. C’est elle que plusieurs scènes post-générique installent pour une éventuelle suite.

Le point intéressant, c’est le contraste. Le film offre, d’après la source, une conclusion satisfaisante et une aventure ample qui parle aux fans, mais il laisse aussi des portes grandes ouvertes. Résultat, l’arrivée de She-Ra n’a rien d’un simple clin d’œil, c’est un morceau de futur pour Masters of the Universe.

Ce que le film prépare vraiment après sa fin

Tout part de là. Certains personnages ne survivent pas à l’histoire, ce qui donne un vrai poids à la fin, mais le long-métrage ne referme pas totalement son univers. Plusieurs scènes après le générique annoncent des développements plus larges, avec She-Ra en ligne de mire. En gros, la suite potentielle a déjà son nouvel enjeu.

Des profils déjà rodés aux univers de franchise

Parmi les noms avancés, Katherine McNamara arrive avec un CV très lisible. Elle a incarné Mia Smoak dans l’Arrowverse, en passant par Supergirl, Batwoman et The Flash. La source rappelle aussi The Stand, Shadowhunters, Air Force One Down et Walker: Independence, autant de projets qui lui donnent déjà un pied dans l’action et le fantastique.

Meg Donnelly, elle, vient de la saga Zombies de Disney, où elle joue Addison, y compris dans Zombies 4: Dawn of the Vampires. Son mélange d’assurance et de charme est présenté comme un vrai atout pour She-Ra. Même logique pour Dove Cameron, connue pour Descendants dans le rôle de Mel, la fille de Maléfique. La source souligne aussi 56 days et Schmigadoon!, avec l’idée qu’elle peut tenir ensemble action, humour et émotion.

Deux noms plus installés, avec un vrai poids d’écran

Samara Weaving est citée comme une option plus musclée. Elle sort de Ready or Not 2: Here I Come, où elle continuerait à se distinguer malgré un casting chargé. La source mentionne aussi Over Your Dead Body et Snake Eyes, en insistant sur sa crédibilité dans les rôles physiques, ceux où le combat ne doit pas avoir l’air plaqué.

Et puis il y a Anya Taylor-Joy. Clairement, c’est le nom le plus exposé de la sélection. La source la relie à Furiosa: A Mad Max Saga, The Menu, Peaky Blinders, The Queen’s Gambit, The Gorge et même à la Princesse Peach dans The Super Mario Movie. L’argument tient en une idée simple, elle sait apporter à la fois intelligence, présence, charme et dureté.

Pourquoi ce casting potentiel compte déjà

Ce genre de liste reste spéculatif, bien sûr. Mais elle dit quelque chose de plus large, She-Ra n’est déjà plus un détail de post-générique. Si le personnage figure vraiment dans les plans de la franchise, son choix de casting pèsera sur la couleur de la suite. Et ça, pour un univers qui veut durer, ce n’est jamais secondaire.

Masters of the Universe est actuellement au cinéma.