Masters of the Universe : deux scènes post-générique pour préparer la suite de la saga

Le film ne joue pas la carte du suspense tardif : deux séquences sont intégrées aux crédits, dont une dès leur début, pour installer l’univers.

Tl;dr Le film Masters of the Universe, prévu pour le 5 juin 2026 et réalisé par Travis Knight, marque le retour en live-action de He-Man face à Skeletor, avec Amazon désormais aux commandes après l’abandon du projet par Netflix.

Le récit suit Prince Adam (Nicholas Galitzine) revenant à Eternia pour affronter Skeletor (Jared Leto) et devenir He-Man, accompagné notamment de Teela (Camila Mendes) et Man-At-Arms (Idris Elba).

Le film contient deux scènes post-générique et semble poser les bases d’une future franchise cinématographique, portée par un casting large et une forte ambition de saga.

Un retour très attendu des Maîtres de l’Univers

Après des années de patience, les fans de Masters of the Universe s’apprêtent à retrouver leurs héros d’enfance au cinéma. Prévu pour une sortie le 5 juin 2026, le film promet d’opposer à nouveau He-Man et Skeletor, cette fois dans une version live-action dirigée par Travis Knight. Si l’attente fut longue, et ponctuée d’obstacles, notamment l’annulation du projet par Netflix malgré près de 30 millions de dollars investis, c’est désormais Amazon qui prend la relève, avec l’ambition affichée de transformer la saga en franchise cinématographique.

Crédits : ce qu’il faut vraiment attendre

La question taraude désormais tous les spectateurs habitués aux grandes sagas : doit-on rester assis après le générique ? Dans ce nouvel opus, la réponse est claire : deux scènes attendent les plus patients, mais aucune ne se cache tout au bout du générique. Concrètement :

Une scène intervient juste après la mention du réalisateur, plutôt tôt donc .

. Puis une seconde séquence se glisse en milieu de crédits, proposant un clin d’œil notable à ceux qui connaissent bien la franchise.

Ici, pas besoin de veiller jusqu’aux toutes dernières lignes : la production a choisi d’éviter la traditionnelle scène post-crédits pour ne pas frustrer inutilement le public.

Synopsis et casting cinq étoiles

L’histoire entraîne Prince Adam, incarné par Nicholas Galitzine, qui retrouve son monde natal, l’incontournable Eternia, quinze ans après avoir été séparé de la légendaire Épée du Pouvoir. Mais le royaume n’est plus que l’ombre de lui-même, tombé sous le joug du redoutable Skeletor, interprété ici par un surprenant Jared Leto. Pour tenter de sauver sa famille et son univers tout entier, Adam devra compter sur l’aide précieuse de ses alliés fidèles : Teela (Camila Mendes) et Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba). S’ensuit alors un récit initiatique pour embrasser enfin son destin : celui de devenir He-Man, «l’homme le plus puissant de l’univers».

Le casting réserve d’autres surprises avec les présences remarquées d’Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, ou encore Kirsten Wiig.

L’avenir de la saga déjà en ligne de mire ?

Si l’on devine derrière ces choix une volonté claire d’établir les bases d’une future franchise, ambition partagée ouvertement par Amazon, il reste à voir si ce retour en force saura conquérir aussi bien les nostalgiques que les nouveaux venus. Réponse début juin 2026, dans les salles obscures.