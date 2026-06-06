Décryptage de la scène post-générique de Masters Of The Universe : les indices d’une suite

La scène post-générique de Masters Of The Universe intrigue les fans en ouvrant la voie à une suite potentielle. Ce moment clé du film sème plusieurs indices sur le futur de la franchise et l’évolution des personnages principaux.

Tl;dr She-Ra apparaît dans la scène post-générique.

Skeletor pourrait revenir, porté par Jared Leto.

La suite promet un rôle central à She-Ra.

She-Ra : la grande révélation post-générique

Il fallait patienter jusqu’aux toutes dernières images pour voir surgir la surprise tant attendue. Dans une séquence post-générique, le film Masters of the Universe esquisse l’avenir de la franchise en dévoilant l’apparition de la légendaire She-Ra. Si son visage demeure caché, difficile de se tromper : entre sa cape rouge et l’incontournable Sword of Protection, tout y est. La scène s’offre même une incursion musicale avec le thème de « She-Ra: Princess of Power », tandis qu’une voix l’interpelle : « Force Captain Adora? » — « No, not anymore. » glisse-t-elle, laissant planer un parfum de mystère sur son parcours.

Retour en force des personnages cultes

Ce nouveau chapitre parvient à équilibrer l’esprit décalé du dessin animé des années 80 et des enjeux dramatiques plus sérieux. Le spectateur est entraîné dans les aventures d’Eternia, un univers où chaque nom extravagant – oui, même ce tigre vert bavard ou ce méchant à tête de mort – est pris au sérieux. Cette approche fonctionne particulièrement bien ici, renforçant la crédibilité des héros tout en assumant pleinement les origines colorées de la saga.

Un détail qui ravira les fans : plusieurs scènes après le générique teasent déjà la suite. Parmi elles, l’irruption amusante d’Orko, petit magicien bleu venu résumer les enseignements du film avec humour.

Skeletor et She-Ra : futurs piliers de la saga ?

Un autre moment clé intervient lorsque le sort de Skeletor, incarné par Jared Leto, semble loin d’être scellé : dans une ultime séquence, on découvre Evil-Lyn, campée par Alison Brie, récupérant la tête du célèbre antagoniste – juste avant que son rire retentisse à nouveau.

Dans cette perspective, deux pistes se dessinent pour une éventuelle suite :

She-Ra pourrait occuper le devant de la scène dès le prochain opus.

pourrait occuper le devant de la scène dès le prochain opus. Skeletor pourrait s’allier à son ancien mentor Hordak, ouvrant la porte à un affrontement sur Etheria ou Eternia.

L’avenir prometteur d’un univers étendu

Rappelons que She-Ra — alias Adora — est la sœur jumelle du prince Adam, arrachée enfant à sa famille et élevée comme Force Captain dans la Horde maléfique menée par Hordak. Son histoire entremêlée à celle d’Adam n’a jamais été autant mise en avant : selon le réalisateur Travis Knight, si d’autres films voient le jour, She-Ra sera au cœur des intrigues futures.

En somme, cette version modernisée réussit le pari d’amener une nouvelle génération dans l’univers foisonnant des Maîtres de l’Univers tout en posant avec malice les bases solides d’une épopée cinématographique étendue – où chaque choix scénaristique semble prêt à faire basculer Eternia… et désormais Etheria.